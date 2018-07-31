Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Как рожают в Греции: откровенный рассказ мамы
Ученые выяснили причину старения женщин
Валерий Карпин выдал замуж старшую дочь
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости.
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16:39 (мск), источник: РИА Новости

Пять фигурантов дела о пытках в ярославской колонии обжаловали арест

Защита пяти фигурантов уголовного дела о пытках в ярославской колонии обжаловала их аресты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова во вторник.

Источник: РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. «Пятеро обжаловали», — сказала она, отметив, что одна жалоба поступила 27 июля, еще четыре жалобы — 30 июля.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова ранее опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.

Читайте также: Следователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемым

 МИД опубликовал 'целебное' фото Лаврова
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Катя Лель поделится с Захаровой доходами от песни «Сполна»
Аркадий Ротенберг отреагировал на новые санкции ЕС
«Целебное» фото Лаврова приложили к Неймару и российским дорогам
Косатки разгадали трюк с внезапным исчезновением человека
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь