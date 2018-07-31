Поезд и иномарка не поделили дорогу в Нижегородской области

Пассажирский поезд врезался в иномарку в Балахнинском районе. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Вечером 30 июля водитель на автомобиле Митцубиси выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Пассажирский поезд не успел затормозить и столкнулся с иномаркой.