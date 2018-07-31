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17:07 (мск), источник: Нижегородская правда

Поезд и иномарка не поделили дорогу в Нижегородской области

Водитель автомобиля выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора.

Пассажирский поезд врезался в иномарку в Балахнинском районе. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Вечером 30 июля водитель на автомобиле Митцубиси выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Пассажирский поезд не успел затормозить и столкнулся с иномаркой.

В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка иномарки. Девушка отделалась ушибом грудной клетки, была осмотрена врачами и отпущена.

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