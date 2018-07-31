В Белоруссии россиянку посадили на три года за контрабанду марихуаны

Суд Московского района Бреста признал виновной 26-летнюю гражданку России (официально ее имя не называется) в незаконной транспортировке наркотических веществ на территорию Евразийского экономического союза, а также хранении запрещенных веществ. Она проговорена к трем годам колонии общего режима без конфискации имущества. Приговор не вступил в силу и сторона защиты россиянки может обжаловать его в уставленном белорусским законодательством порядке.

По данным некоторых российских и белорусских СМИ, осужденная россиянка — это 26-летняя жительница Орска, модель Instagram Мария Хрестина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bf51z2pHS6Y/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bf51z2pHS6Y/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от #ВозьмиСВЕТ ® (@mary_khrest)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-04T13:56:22+00:00">4 Мар 2018 в 5:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Следствию удалось доказать, что россиянка приобрела на территории одной из стран Евросоюза 1,1 грамма марихуаны, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда. Наркотик она попыталась спрятать в ручной клади, и 5 мая на польско-белорусской границе в районе Бреста на пограничном пункте «Варшавский мост» была задержана таможенниками.

Россиянка была пассажиркой в легковом автомобиле. Кто был водителем этого автомобиля, не уточняется. Правоохранители взяли у женщины специальные анализы биоматериалов, исследование которых показало, что она также употребляла наркотики незадолго до пересечения границы.