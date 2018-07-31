В Белоруссии россиянку посадили на три года за контрабанду марихуаны
Девушка в начале мая была задержана в районе Бреста и в ручной клади у нее нашли 1,1 грамма наркотиков.
Девушка в начале мая была задержана в районе Бреста и в ручной клади у нее нашли 1,1 грамма наркотиков.
Суд Московского района Бреста признал виновной 26-летнюю гражданку России (официально ее имя не называется) в незаконной транспортировке наркотических веществ на территорию Евразийского экономического союза, а также хранении запрещенных веществ. Она проговорена к трем годам колонии общего режима без конфискации имущества. Приговор не вступил в силу и сторона защиты россиянки может обжаловать его в уставленном белорусским законодательством порядке.
По данным некоторых российских и белорусских СМИ, осужденная россиянка — это 26-летняя жительница Орска, модель Instagram Мария Хрестина.
Следствию удалось доказать, что россиянка приобрела на территории одной из стран Евросоюза 1,1 грамма марихуаны, передает БЕЛТА со ссылкой на
Россиянка была пассажиркой в легковом автомобиле. Кто был водителем этого автомобиля, не уточняется. Правоохранители взяли у женщины специальные анализы биоматериалов, исследование которых показало, что она также употребляла наркотики незадолго до пересечения границы.
Информация о задержании россиянки появилась только в конце июня, когда на официальном сайте СК Белоруссии появилось сообщение об этом инциденте на границе.