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18:41 (мск), источник: Volga News

В Самаре экс-полицейского обязали выплатить 300 тыс. руб. за получение взятки

В Самаре вынесен приговор бывшему сотруднику полиции Михаилу Салмину. Он признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по март 2018-го Салмин в несколько приемов получил от директора ООО 75 тыс. руб., чтобы тот закрыл глаза на незаконное привлечение к трудовой деятельности мигранта.

Приговором федерального суда Самарского района Самары экс-полицейскому назначен штраф 300 тыс. руб. в доход государства с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

В СМИ человек с таким именем и фамилией упоминается как старший инспектор отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.

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