В Самаре экс-полицейского обязали выплатить 300 тыс. руб. за получение взятки
В Самаре вынесен приговор бывшему сотруднику полиции Михаилу Салмину. Он признан виновным в получении взятки, сообщает
В Самаре вынесен приговор бывшему сотруднику полиции Михаилу Салмину. Он признан виновным в получении взятки, сообщает
По версии следствия, в период с декабря 2017 года по март 2018-го Салмин в несколько приемов получил от директора ООО 75 тыс. руб., чтобы тот закрыл глаза на незаконное привлечение к трудовой деятельности мигранта.
Приговором федерального суда Самарского района Самары
В СМИ человек с таким именем и фамилией упоминается как старший инспектор отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.