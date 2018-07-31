В Самаре экс-полицейского обязали выплатить 300 тыс. руб. за получение взятки

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по март 2018-го Салмин в несколько приемов получил от директора ООО 75 тыс. руб., чтобы тот закрыл глаза на незаконное привлечение к трудовой деятельности мигранта.

Приговором федерального суда Самарского района Самары экс-полицейскому назначен штраф 300 тыс. руб. в доход государства с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.