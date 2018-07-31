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17:27 (мск), источник: РИА Крым

Оползень в Севастополе стабилизировался — МЧС

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Оползневые процессы на Северной стороне Севастополя в районе мыса Толстый стабилизировались. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Севастополю Алексей Краснокутский.

Источник: РИА "Новости"

«Оползневый процесс по состоянию на 15.00 стабилизировался. Дальнейших обрушений конструкций в настоящее время не происходит», — сказал он.

Замглавы севастопольского главка МЧС также подчеркнул, что территория оцеплена, полностью обеспечена безопасность прохода к пляжам Учкуевка и Толстяк. «До 22.00 будет полностью оцеплен весь берег. В ночное время территорию будет патрулировать автомобиль полиции», — отметил спасатель.

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По его словам, в настоящее время в зоне оползня проживает 58 отдыхающих, включая 12 детей. «Все люди предупреждены и находятся в безопасной зоне. При необходимости они могут переселиться в пункт временного размещения, развернутый в школе № 27», — добавил Алексей Краснокутский и добавил, что на месте происшествия действует оперативный штаб МЧС.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник, 30 июня, на Северной стороне Севастополя в садовом товариществе «Парус» произошло обрушение двух хозяйственных построек. Ночью оползень активизировался и в его зону попали 22 участка «Паруса» и 11 участков садоводческого товарищества «Лесовод». Площадь оползня в ширину — от 60 до 100 метров, в длину около 800 метров.

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