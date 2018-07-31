Оползень в Севастополе стабилизировался — МЧС

«Оползневый процесс по состоянию на 15.00 стабилизировался. Дальнейших обрушений конструкций в настоящее время не происходит», — сказал он.
Замглавы севастопольского главка МЧС также подчеркнул, что территория оцеплена, полностью обеспечена безопасность прохода к пляжам Учкуевка и Толстяк. «До 22.00 будет полностью оцеплен весь берег. В ночное время территорию будет патрулировать автомобиль полиции», — отметил спасатель.
По его словам, в настоящее время в зоне оползня проживает 58 отдыхающих, включая 12 детей. «Все люди предупреждены и находятся в безопасной зоне. При необходимости они могут переселиться в пункт временного размещения, развернутый в школе № 27», — добавил Алексей Краснокутский и добавил, что на месте происшествия действует оперативный штаб МЧС.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник, 30 июня, на Северной стороне Севастополя в садовом товариществе «Парус» произошло обрушение двух хозяйственных построек. Ночью оползень активизировался и в его зону попали 22 участка «Паруса» и 11 участков садоводческого товарищества «Лесовод». Площадь оползня в ширину — от 60 до 100 метров, в длину около 800 метров.