Оползень в Севастополе стабилизировался — МЧС

Источник: РИА "Новости"

«Оползневый процесс по состоянию на 15.00 стабилизировался. Дальнейших обрушений конструкций в настоящее время не происходит», — сказал он.

Замглавы севастопольского главка МЧС также подчеркнул, что территория оцеплена, полностью обеспечена безопасность прохода к пляжам Учкуевка и Толстяк. «До 22.00 будет полностью оцеплен весь берег. В ночное время территорию будет патрулировать автомобиль полиции», — отметил спасатель.

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По его словам, в настоящее время в зоне оползня проживает 58 отдыхающих, включая 12 детей. «Все люди предупреждены и находятся в безопасной зоне. При необходимости они могут переселиться в пункт временного размещения, развернутый в школе № 27», — добавил Алексей Краснокутский и добавил, что на месте происшествия действует оперативный штаб МЧС.