В Самаре за смерть грудного ребенка в ванне будут судить его мать

Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года примерно в восемь часов в квартире дома на ул. Физкультурной в Самаре 21-летняя женщина усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Мать включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого вышла из ванной, оставив ребенка одного. Примерно через 20 минут отец мальчика обнаружил сына без признаков жизни в наполненной ванне.