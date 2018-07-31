В Самаре за смерть грудного ребенка в ванне будут судить его мать
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении молодой женщины, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему грудному ребенку, сообщает
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении молодой женщины, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему грудному ребенку, сообщает
Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года примерно в восемь часов в квартире дома на ул. Физкультурной в Самаре 21-летняя женщина усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Мать включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого вышла из ванной, оставив ребенка одного. Примерно через 20 минут отец мальчика обнаружил сына без признаков жизни в наполненной ванне.
В ходе следствия установлены все обстоятельства произошедшего, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.