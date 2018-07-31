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18:39 (мск), источник: Volga News

В Самаре за смерть грудного ребенка в ванне будут судить его мать

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении молодой женщины, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему грудному ребенку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года примерно в восемь часов в квартире дома на ул. Физкультурной в Самаре 21-летняя женщина усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Мать включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого вышла из ванной, оставив ребенка одного. Примерно через 20 минут отец мальчика обнаружил сына без признаков жизни в наполненной ванне.

В ходе следствия установлены все обстоятельства произошедшего, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

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