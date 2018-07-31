В Ростовской области парень украл из строительного вагончика 100 тысяч рублей
В Ростовской области под следствием оказался 22-летний местный житель, которого каменские стражи порядка подозревают в краже.
В Ростовской области под следствием оказался 22-летний местный житель, которого каменские стражи порядка подозревают в краже.
Согласно официальной версии, молодой человек причастен к похищению 100 тысяч рублей.
— Злоумышленник проник на территорию строительной базы, после чего через окно залез в строительный вагончик, — рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. — Отверткой и ломом вскрыл сейф, откуда похитил деньги около 100 тысяч рублей.
Если вина молодого человека будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.