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17:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области парень украл из строительного вагончика 100 тысяч рублей

В Ростовской области под следствием оказался 22-летний местный житель, которого каменские стражи порядка подозревают в краже.

Согласно официальной версии, молодой человек причастен к похищению 100 тысяч рублей.

— Злоумышленник проник на территорию строительной базы, после чего через окно залез в строительный вагончик, — рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. — Отверткой и ломом вскрыл сейф, откуда похитил деньги около 100 тысяч рублей.

Если вина молодого человека будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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