В Ростовской области парень украл из строительного вагончика 100 тысяч рублей

Согласно официальной версии, молодой человек причастен к похищению 100 тысяч рублей.

— Злоумышленник проник на территорию строительной базы, после чего через окно залез в строительный вагончик, — рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. — Отверткой и ломом вскрыл сейф, откуда похитил деньги около 100 тысяч рублей.