В Выксунском районе 13-летний мотоциклист насмерть сбил пенсионерку

Источник: AP 2018

В Выксунском районе Нижегородской области подросток на мотоцикле сбил женщину. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла 30 июля 2018 года в 23:55 на третьем километр автодороги подъезд к деревне Покровка от автодороги Выкса — Вознесенское — Сатис. 13-летний водитель мотоцикла сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. Однако сотрудники Госавтоинспекции его поймали.