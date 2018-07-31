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18:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Выксунском районе 13-летний мотоциклист насмерть сбил пенсионерку

Подросток скрылся с места аварии.

Источник: AP 2018

В Выксунском районе Нижегородской области подросток на мотоцикле сбил женщину. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла 30 июля 2018 года в 23:55 на третьем километр автодороги подъезд к деревне Покровка от автодороги Выкса — Вознесенское — Сатис. 13-летний водитель мотоцикла сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. Однако сотрудники Госавтоинспекции его поймали.

64-летняя женщина скончалась на месте ДТП. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.

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