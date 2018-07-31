В Выксунском районе 13-летний мотоциклист насмерть сбил пенсионерку
Подросток скрылся с места аварии.
Подросток скрылся с места аварии.
В Выксунском районе Нижегородской области подросток на мотоцикле сбил женщину. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и
Трагедия произошла 30 июля 2018 года в 23:55 на третьем километр автодороги подъезд к деревне Покровка от автодороги Выкса — Вознесенское — Сатис. 13-летний водитель мотоцикла сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. Однако сотрудники Госавтоинспекции его поймали.
64-летняя женщина скончалась на месте ДТП. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.