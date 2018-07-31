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19:10 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске возбудили уголовное дело о заражении детей в лагере

В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело о массовом заболевании в детском спортивно-оздоровительном лагере. Лагерь закрыт на карантин.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — речь идет об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Как сообщили «РГ» в ведомстве, один из отдыхающих в лагере детей пожаловался вожатому на плохое самочувствие днем 26 июля. Ребенка увезли в больницу, а в ночь на 27 июля пришлось госпитализировать еще несколько человек. Всего пострадали девять детей и двое взрослых.

По предварительным данным регионального министерства труда и социального развития, в лагере «Зеленая республика», который находится в Заельцовском районе Новосибирска, распространилась энтеровирусная инфекция. Смену пришлось закрыть досрочно, лагерь начнет работать только с разрешения сотрудников Роспотребнадзора. Более 300 детей отправились по домам, в министерстве рассмотрят вопрос о возможной денежной компенсации за неиспользованные дни отдыха.

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