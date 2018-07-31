В Новосибирске возбудили уголовное дело о заражении детей в лагере

Как сообщили «РГ» в ведомстве, один из отдыхающих в лагере детей пожаловался вожатому на плохое самочувствие днем 26 июля. Ребенка увезли в больницу, а в ночь на 27 июля пришлось госпитализировать еще несколько человек. Всего пострадали девять детей и двое взрослых.