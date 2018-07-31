В Новосибирске возбудили уголовное дело о заражении детей в лагере
В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело о массовом заболевании в детском
В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело о массовом заболевании в детском
Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — речь идет об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Как сообщили «РГ» в ведомстве, один из отдыхающих в лагере детей пожаловался вожатому на плохое самочувствие днем 26 июля. Ребенка увезли в больницу, а в ночь на 27 июля пришлось госпитализировать еще несколько человек. Всего пострадали девять детей и двое взрослых.
По предварительным данным регионального министерства труда и социального развития, в лагере «Зеленая республика», который находится в Заельцовском районе Новосибирска, распространилась энтеровирусная инфекция. Смену пришлось закрыть досрочно, лагерь начнет работать только с разрешения сотрудников Роспотребнадзора. Более 300 детей отправились по домам, в министерстве рассмотрят вопрос о возможной денежной компенсации за неиспользованные дни отдыха.