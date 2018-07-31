В Африке убили трех россиян, снимавших фильм о «ЧВК Вагнера»

Источники «Дождя» в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями» утверждают, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, снимавшие в африканской стране документальный проект о работе «ЧВК Вагнера». Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник телеканала.

«Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз,» — цитирует русская служба Би-би-си главного редактора ЦУРа Андрея Коняхина.

Орхан Джемаль — российский журналист, побывавший во многих горячих точках. Александр Расторгуев — режиссер-документалист. Среди его работ — фильм «Срок», снятый в соавторстве с Алексеем Пивоваровым и посвященный протестам в России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl5t9MOj5rs/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl5t9MOj5rs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Орхан Джемаль убит в ЦАР, где снимал документальный фильм о ЧВК ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/aavst/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Алексей Венедиктов</a> (@aavst) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-31T15:56:07+00:00">31 Июл 2018 в 8:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Российский журналист Орхан Джемаль погиб в Центральноафриканской республике, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым снимал фильм о частных военных компаниях, сообщил «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Ранее ТАСС со ссылкой на посольство РФ в ЦАР сообщил, что у двух убитых найдены пресс-карты газеты «Известия». «То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы,» — сказали в посольстве. Российские дипломаты пока не располагают точными данными о третьем погибшем. Как уточнили в посольстве, тела всех троих доставлены в местный госпиталь, а «более точная информация об их личностях, их документах появится, наверное, уже только к утру» среды, 1 августа.

«Известия» сообщили, что сотрудников редакции в Центральноафриканской Республике не было. «Ни один сотрудник “Известий” в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился. Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — сообщили в «Известиях».