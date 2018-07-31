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19:18 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Африке убили трех россиян, снимавших фильм о «ЧВК Вагнера»

Трое граждан России убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает AFP со ссылкой на источники в религиозных и правоохранительных структурах.

Источники «Дождя» в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями» утверждают, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, снимавшие в африканской стране документальный проект о работе «ЧВК Вагнера». Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник телеканала.

«Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз,» — цитирует русская служба Би-би-си главного редактора ЦУРа Андрея Коняхина.

Орхан Джемаль — российский журналист, побывавший во многих горячих точках. Александр Расторгуев — режиссер-документалист. Среди его работ — фильм «Срок», снятый в соавторстве с Алексеем Пивоваровым и посвященный протестам в России.

Во время загрузки произошла ошибка.Российский журналист Орхан Джемаль погиб в Центральноафриканской республике, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым снимал фильм о частных военных компаниях, сообщил «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Ранее ТАСС со ссылкой на посольство РФ в ЦАР сообщил, что у двух убитых найдены пресс-карты газеты «Известия». «То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы,» — сказали в посольстве. Российские дипломаты пока не располагают точными данными о третьем погибшем. Как уточнили в посольстве, тела всех троих доставлены в местный госпиталь, а «более точная информация об их личностях, их документах появится, наверное, уже только к утру» среды, 1 августа.

«Известия» сообщили, что сотрудников редакции в Центральноафриканской Республике не было. «Ни один сотрудник “Известий” в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился. Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — сообщили в «Известиях».

По словам источников AFP, тела были найдены на дороге в 23 км от города Сибю в центральной части страны. Город — центр префектуры Кемо. Он находится в 188 км от столицы республики Банги. Источник «Интерфакса» в полиции ЦАР сообщил, что, по предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления. Официального подтверждения этой информации нет.

Стали известны имена погибших в ЦАР журналистов
Во время загрузки произошла ошибка.
19:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«В Африке убиты, предположительно, трое россиян»
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