Белых, Реймер и Улюкаев устроились в колониях библиотекарями

Господин Улюкаев был признан виновным в получении $2 млн взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина и получил восемь лет колонии в декабре 2017 года. В феврале 2018 года за взятку получил восемь лет колонии Никита Белых. Александр Реймер летом 2017 года получил восемь лет колонии за махинации на 3 млрд руб., связанные с производством электронных браслетов.