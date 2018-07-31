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19:45 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Белых, Реймер и Улюкаев устроились в колониях библиотекарями

Три бывших высокопоставленных чиновника — фигуранты громких уголовных дел, устроились на работу библиотекарями в колониях, сообщил в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых устроился на работу библиотекарем в колонии в Рязанской области.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бывший директор ФСИН Александр Реймер стал библиотекарем в колонии в Свердловской области.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бывший глава Минэкономики Алексей Улюкаев начал работать библиотекарем в колонии в Тверской области.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Господин Улюкаев был признан виновным в получении $2 млн взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина и получил восемь лет колонии в декабре 2017 года. В феврале 2018 года за взятку получил восемь лет колонии Никита Белых. Александр Реймер летом 2017 года получил восемь лет колонии за махинации на 3 млрд руб., связанные с производством электронных браслетов.

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