Стали известны подробности об убитых в Африке россиянах

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«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы», — пояснили в дипмиссии. Точной информацией о третьем убитом посольство не располагает.

Ранее агентство AFP сообщило об обнаружении в ЦАР тел трех человек, предположительно, россиян. Агентство ссылается на собственные источники среди силовиков и в религиозных кругах.