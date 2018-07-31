Сотрудников «Известий» в ЦАР не было, заявили в издании

Источник: РИА Новости

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что три человека с пресс-картами, предположительно выходцев из России, убиты в Центральноафриканской республике. Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками «Известий».

«Ни один сотрудник “Известий” в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился», — говорится в сообщении пресс-службы МИЦ «Известия».