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18:34 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудников «Известий» в ЦАР не было, заявили в издании

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудников «Известий» на территории ЦАР не было, об этом говорится в заявлении на сайте издания.

Источник: РИА Новости

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что три человека с пресс-картами, предположительно выходцев из России, убиты в Центральноафриканской республике. Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками «Известий».

«Ни один сотрудник “Известий” в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился», — говорится в сообщении пресс-службы МИЦ «Известия».

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — также говорится в сообщении.

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