Сотрудников «Известий» в ЦАР не было, заявили в издании
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудников «Известий» на территории ЦАР не было, об этом говорится в заявлении на сайте издания.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудников «Известий» на территории ЦАР не было, об этом говорится в заявлении на сайте издания.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что три человека с
«Ни один сотрудник “Известий” в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился», — говорится в сообщении
«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о