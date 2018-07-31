В Центральной Африке убили троих россиян

UPD. «Дождь» со ссылкой на свои источники сообщил, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По данным канала, они снимали фильм-расследование о ЧВК «Вагнер».

В российском посольстве республики сообщили ТАСС, что двое убитых работали в «Известиях», но не уточнили, были ли они гражданами России. По словам источника в представительстве, у погибших не нашли других документов, кроме пресс-карт. Также пока нет информации о третьем убитом. Тела погибших уже доставили в больницу, а «точную информацию об их личностях» предоставят к утру 1 августа.