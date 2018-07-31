Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В греческих пожарах обвинили Россию - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Светлана Иванова рассекретила пол второго ребенка
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Названы самые красивые брюнетки
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
В возрасте 55 лет умерла актриса Наталья Кузнецова
Депутат сообщил об уголовном деле против Порошенко
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
Черное море очистят от жилья
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
18:46 (мск), источник: RTVi

В Центральной Африке убили троих россиян

В Центральноафриканской республике (ЦАР) убили троих россиян. Об этом 31 июля сообщило в твиттере агентство AFP.

Источник: AP 2018

UPD. «Дождь» со ссылкой на свои источники сообщил, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По данным канала, они снимали фильм-расследование о ЧВК «Вагнер».

В российском посольстве республики сообщили ТАСС, что двое убитых работали в «Известиях», но не уточнили, были ли они гражданами России. По словам источника в представительстве, у погибших не нашли других документов, кроме пресс-карт. Также пока нет информации о третьем убитом. Тела погибших уже доставили в больницу, а «точную информацию об их личностях» предоставят к утру 1 августа.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила «Интерфаксу», что российское посольство сотрудничает с местными властями, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего. По данным источника агентства, россиян могли убить грабители.

Пресс-служба «Известий» опровергла, что сотрудники издания работали в Центральноафриканской республике. «Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — добавили в пресс-службе.

Читайте также: Французы нашли новое применение российских наемников

Следите за развитием темы«В ЦАР убиты российские журналисты, снимавшие фильм о «ЧВК Вагнера»»
 Как в разных странах празднуют день рождения Гарри Поттера
В WhatsApp появилась функция групповых аудио- и видеозвонков
СМИ назвали имена погибших в ЦАР российских журналистов
Россиян предупредили о росте цен
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Где в России находится уникальный каменный лес (фото)
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Пилот снял «головокружительное» видео из кабины во время полета
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь