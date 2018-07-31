В Центральной Африке убили троих россиян
В Центральноафриканской республике (ЦАР) убили троих россиян. Об этом 31 июля сообщило в твиттере агентство AFP.
В Центральноафриканской республике (ЦАР) убили троих россиян. Об этом 31 июля сообщило в твиттере агентство AFP.
UPD. «Дождь» со ссылкой на свои источники сообщил, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По данным канала, они снимали
В российском посольстве республики сообщили ТАСС, что двое убитых работали в «Известиях», но не уточнили, были ли они гражданами России. По словам источника в представительстве, у погибших не нашли других документов, кроме
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила «Интерфаксу», что российское посольство сотрудничает с местными властями, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего. По данным источника агентства, россиян могли убить грабители.
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