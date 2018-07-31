Птицы в Казахстане стали чаще атаковать самолеты

Источник: Zakon.kz

Только в аэропорту Алматы с начала года уже 10 таких случаев. Один из них даже вызвал повреждение фюзеляжа. На большой скорости столкновение с пернатыми может привести к трагедии. В воздушной гавари не знают, куда деться от крылатых, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

При взлете самолета взлетает и стая птиц. Кто-то из пернатых тут же садится на землю, а кто-то поднимается в небо и попадает там в настоящую аварию. Большинство случаев — с летальным исходом пернатого виновника и поломкой самолета. Но при неблагоприятных обстоятельствах может произойти трагедия. Эта проблема стоит остро во всех воздушных гаванях мира. Но в аэропорту Алматы особенно. Ведь только за последние полгода здесь произошло 10 столкновений. В то же время за год по всему миру всего 43 случая.

— Недавно при взлете было столкновение (25 числа) здесь, в Алматы. Экипаж вынужден был прервать взлет на скорости сто узлов и вернуться на стоянку. Обнаружено повреждение. Часть случаев заканчивается, к счастью, благополучно, без повреждений. Это очень большое беспокойство по поводу безопасности полетов, — говорит старший менеджер департамента корпоративной безопасности АО «Эйр Астана» Сергей Макаренко.

Причину большого количества птиц близ аэропорта Алматы знают и в самой воздушной гавани, и в авиакомпании. Это проданные вокруг него земли, которые превратили в фермерские хозяйства. Сеют здесь и пшеницу, и ячмень, и рожь — любимые лакомства птиц. Совсем рядом кормовая база для мелких птиц и насекомых, которые, в свою очередь, привлекают крупных хищных птиц.

Вокруг аэропорта тысячи гектаров засеянных, а в данном случае убранных полей. Здесь водятся синие галки, афганские скворцы и вороны. Именно эти породы и становятся врагами самолетов. Хотя по закону, говорят специалисты, в радиусе 15 километров от такого стратегического объекта не должно быть ничего, кроме взлетно-посадочной полосы. Поэтому, пока земли у аэропорта продаются и покупаются, борьбу с пернатыми аэропорт ведет нешуточную.

— Мы приобретаем специальные биоаккустические установки, специальные лазерные пистолеты, газовые пушкии, которые создают условия, не позволяющие птицам не находиться на аэродроме. Но, к сожалению, стопроцентного эффекта они не дают во всем мире. Компромисс какой — надо контролировать вокруг аэропорта земли этих крестьянских хозяйств, — объясняет первый вице-президент АО «МАА» Александр Гордеев.