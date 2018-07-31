Что известно об убитых в ЦАР российских журналистах

Орхан Джемаль, журналист

Источник: РИА

Родился 11 ноября 1966 года в семье исламского общественного деятеля, бывшего председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля. С 1995 года работал в газетах «Вечерняя Москва», «Вечерний курьер», «Независимая газета», «Новая газета», «Версия» (в последних двух возглавлял отдел политики), был обозревателем журнала «Русский Newsweek», сотрудничал с рядом других журналов и интернет-изданий. Работал на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии. В 2000 году был одним из создателей Союза религиозных журналистов, а в 2003 году — одним из создателей Мусульманского союза журналистов России. В 2005 году стал учредителем и исполнительным директором агентства журналистских расследований «Следственный комитет» при Союзе журналистов России. В 2005 году стал финалистом конкурса на премию имени Артема Боровика. Автор книги «Хроники пятидневной войны» (2008 год) о российско-грузино-осетинском военном конфликте.

Александр Расторгуев, режиссер-кинодокументалист

Источник: РИА

Родился в 1971 году в Ростове-на-Дону. Учился на филфаке Ростовского государственного университета. В 1999 году окончил Государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге (1998). Работал режиссером ГТРК «Дон-ТР». За съемку фильма «Чистый четверг» творческая группа фильма была уволена руководством «Дон-ТР». Работал в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал студию «Кино».

Жил и работал в Ростове-на-Дону. Как режиссер снял здесь в соавторстве с документалистом Павлом Костомаровым документальные фильмы «Я тебя люблю» (2010) и «Я тебя не люблю» (2012). Фильмы были представлены на нескольких зарубежных кинофестивалях (Франция, Нидерланды). В 2011 году Александр Расторгуев представил свой фильм «Я тебя люблю» в конкурсной программе Роттердамского фестиваля. Вместе с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и документалистом Павлом Костомаровым в 2012 году создал интернет-проект «Срок» о протестном движении в России. За свою карьеру Расторгуев неоднократно получал теле- и кинопремии, включая «Триумф», «Лавр», «Белый слон» и др.

Кирилл Радченко, оператор