Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Светлана Иванова рассекретила пол второго ребенка
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Бывшая жена Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Ни в коем случае нельзя есть: правила выбора арбуза и дыни
В Дагестане трехлетний мальчик застрелил мать
Арнольд Шварценеггер уничтожил своим танком лимузин (видео)
Почему подорожал бензин: новая версия (интересная)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
20:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Что известно об убитых в ЦАР российских журналистах

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли трое россиян — журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Подробности их биографий — в материале «Ъ».

Орхан Джемаль, журналист

Источник: РИА

Родился 11 ноября 1966 года в семье исламского общественного деятеля, бывшего председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля. С 1995 года работал в газетах «Вечерняя Москва», «Вечерний курьер», «Независимая газета», «Новая газета», «Версия» (в последних двух возглавлял отдел политики), был обозревателем журнала «Русский Newsweek», сотрудничал с рядом других журналов и интернет-изданий. Работал на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии. В 2000 году был одним из создателей Союза религиозных журналистов, а в 2003 году — одним из создателей Мусульманского союза журналистов России. В 2005 году стал учредителем и исполнительным директором агентства журналистских расследований «Следственный комитет» при Союзе журналистов России. В 2005 году стал финалистом конкурса на премию имени Артема Боровика. Автор книги «Хроники пятидневной войны» (2008 год) о российско-грузино-осетинском военном конфликте.

Александр Расторгуев, режиссер-кинодокументалист

Источник: РИА

Родился в 1971 году в Ростове-на-Дону. Учился на филфаке Ростовского государственного университета. В 1999 году окончил Государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге (1998). Работал режиссером ГТРК «Дон-ТР». За съемку фильма «Чистый четверг» творческая группа фильма была уволена руководством «Дон-ТР». Работал в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал студию «Кино».

Жил и работал в Ростове-на-Дону. Как режиссер снял здесь в соавторстве с документалистом Павлом Костомаровым документальные фильмы «Я тебя люблю» (2010) и «Я тебя не люблю» (2012). Фильмы были представлены на нескольких зарубежных кинофестивалях (Франция, Нидерланды). В 2011 году Александр Расторгуев представил свой фильм «Я тебя люблю» в конкурсной программе Роттердамского фестиваля. Вместе с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и документалистом Павлом Костомаровым в 2012 году создал интернет-проект «Срок» о протестном движении в России. За свою карьеру Расторгуев неоднократно получал теле- и кинопремии, включая «Триумф», «Лавр», «Белый слон» и др.

Кирилл Радченко, оператор

Родился 19 апреля 1985 года в Москве. В 2008 году окончил Колледж художественных ремесел № 59 в столице, где учился на киномеханика. Работал фрилансером, киномехаником и администратором в Общественном центре имени Моссовета, киномехаником в Доме журналиста (2010−2012), фотографом. В 2017 году работал в Сирии. По данным СМИ, в ЦАР группа в последнее время занималась съемками фильма о частной военной компании «Вагнер».

 Смертность взяла верх в России
Что известно об убитых в ЦАР российских журналистах
СМИ назвали имена погибших в ЦАР российских журналистов
Россиян предупредили о росте цен
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Где в России находится уникальный каменный лес (фото)
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Пилот снял «головокружительное» видео из кабины во время полета
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь