Что известно об убитых в ЦАР российских журналистах
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли трое россиян — журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Подробности их биографий — в материале «Ъ».
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли трое россиян — журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Подробности их биографий — в материале «Ъ».
Родился 11 ноября 1966 года в семье исламского общественного деятеля, бывшего председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля. С 1995 года работал в газетах «Вечерняя Москва», «Вечерний курьер», «Независимая газета», «Новая газета», «Версия» (в последних двух возглавлял отдел политики), был обозревателем журнала «Русский Newsweek», сотрудничал с рядом других журналов и
Родился в 1971 году в
Жил и работал в
Родился 19 апреля 1985 года в Москве. В 2008 году окончил Колледж художественных ремесел № 59 в столице, где учился на киномеханика. Работал фрилансером, киномехаником и администратором в Общественном центре имени Моссовета, киномехаником в Доме журналиста (2010−2012), фотографом. В 2017 году работал в Сирии. По данным СМИ, в ЦАР группа в последнее время занималась съемками фильма о частной военной компании «Вагнер».