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22:44 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

ФАС отыскала картели в дагестанских горах

Служба отчиталась о фармацевтическом и дорожном сговоре в республике.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На встрече с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский сообщил о выявлении в республике двух крупных картелей, заработавших на лекарствах и дорожном строительстве 25 млрд руб. Расследованием занималась «антикартельная» рабочая группа центрального аппарата ФАС совместно с прокуратурой республики и местным управлением ФСБ.

Более 30 сотрудников ФАС совместно с силовиками провели в Дагестане три крупные проверки, по результатам которых возбуждены два антимонопольных дела — в сфере фармацевтики и в области дорожного строительства. Незаконно полученный доход в результате действия этих картелей составил 8 млрд и 17 млрд руб. соответственно. Комиссии по рассмотрению возбужденных дел по антиконкурентным соглашениям возглавил господин Цариковский, пообещавший «продолжать выявлять сговоры в республике».

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Как ранее сообщал «Ъ», в отношении минздрава Дагестана и ООО «Медфармаснаб», «РегионФарма», «Дагмедтехника» и «Глобалмедтех» возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушений п. 2 ч 1 ст. 11 и п. 1 ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции». «По предварительным данным, доходы участников картеля превысили 7 млрд руб.», — сообщили в ФАС. Материалы этой проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), его расследование ведется в следственном управлении МВД Дагестана. В ходе расследования выяснилось, что работники всех четырех компаний, участвовавших в сговоре, использовали родственные отношения с бывшим министром здравоохранения республики Танкой Ибрагимовым — прокуратура зафиксировала «согласованные действия, направленные на формальное проведение аукционов в отсутствие конкурентной борьбы и позволяющие минимально снижать цену контракта от начальной максимальной цены», принесшие участникам картеля с 2015 года по июнь 2018-го доход 7,8 млрд руб.

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Еще один сговор в республике обнаружили в дорожном строительстве. Вчера на еженедельном совещании врио главы Дагестана заявил о нецелевом расходовании денег, выделенных на строительство дорог, и возбуждении уголовного дела. Однако названные им цифры были гораздо скромнее тех, о которых заявил сегодня господин Цариковский, говоря о картельном сговоре в области дорожного строительства, — врио губернатора говорил о сумме 800 млн руб.

Напомним, в последние годы ФАС активно добивается ужесточения наказания за антимонопольные нарушения и расширения своих полномочий в этой сфере — и регулярно рапортует о росте числа картельных сговоров и ущерба от них. Бизнес, в свою очередь, неоднократно заявлял о том, что под видом борьбы с картелями антимонопольные чиновники наращивают давление на некрупные компании (например, см. «Ъ» от 22 мая).

Юлия Рыбина, Махачкала

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