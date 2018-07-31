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21:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

Опубликована видеозапись столкновения «Нивы» и пожарной машины в Перми

Судя по кадрам, водитель «Нивы» пересёк двойную сплошную.

Пермская дирекция дорожного движения опубликовала видеозапись момента ДТП на перекрёстке улиц Уральской и Циолковского. Авария произошла 26 июля.

На видеокадрах видно, что зелёная «Нива» перед перекрёстком выезжает через двойную сплошную на встречную полосу, которой мчится пожарная машина. Водитель спецтранспорта пытается увернуться от удара, но избежать аварии не получается. Пожарную машину заносит и она вылетает в кювет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что в ДТП пострадал пожилой водитель «Нивы». Почему его автомобиль оказался на встречной полосе — предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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