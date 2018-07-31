Опубликована видеозапись столкновения «Нивы» и пожарной машины в Перми

На видеокадрах видно, что зелёная «Нива» перед перекрёстком выезжает через двойную сплошную на встречную полосу, которой мчится пожарная машина. Водитель спецтранспорта пытается увернуться от удара, но избежать аварии не получается. Пожарную машину заносит и она вылетает в кювет.