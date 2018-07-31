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21:26 (мск), источник: Sputnik.by

Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Десятки деревьев оказались поваленными в результате сильной грозы, прошедшей в Пружанах, фотографиями последствий стихии жители города делятся в социальных сетях.

Источник: Sputnik.by

Гроза, которая сопровождалась ливнем и порывистым ветром, началась в райцентре около 18:00.

Как сообщают жители города, в результате в городе оказались поваленными несколько десятков деревьев, часть некоторых улиц города затопило водой.

По информации горожан, в настоящее время последствия прохождения грозового фронта устраняются.

Как ранее сообщал Sputnik, на вторую половину вторника 31 июля в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и порывистого ветра.

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