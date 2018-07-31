Гроза в Пружанах: улицы города затопило, ветер ломал деревья
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Десятки деревьев оказались поваленными в результате сильной грозы, прошедшей в Пружанах, фотографиями последствий стихии жители города делятся в социальных сетях.
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Десятки деревьев оказались поваленными в результате сильной грозы, прошедшей в Пружанах, фотографиями последствий стихии жители города делятся в социальных сетях.
Гроза, которая сопровождалась ливнем и порывистым ветром, началась в райцентре около 18:00.
Как сообщают жители города, в результате в городе оказались поваленными несколько десятков деревьев, часть некоторых улиц города затопило водой.
По информации горожан, в настоящее время последствия прохождения грозового фронта устраняются.
Как ранее сообщал Sputnik, на вторую половину вторника 31 июля в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности