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21:03 (мск), источник: Газета.Ру

В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшего журналиста

Пропавший в Нижнем Новгороде журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев найден мертвым. Об этом сообщается в твиттере нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

По данным отряда, Грачев был найден мертвым.

Как отмечается, в ПСО выразили соболезнования родным и близким журналиста.

При этом отряд не приводит никаких подробностей о причинах гибели Грачева.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пропал журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев.

Как отмечалось, последний раз Грачева видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля.

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