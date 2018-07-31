В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшего журналиста

По данным отряда, Грачев был найден мертвым.

Как отмечается, в ПСО выразили соболезнования родным и близким журналиста.

При этом отряд не приводит никаких подробностей о причинах гибели Грачева.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пропал журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев.