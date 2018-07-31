В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшего журналиста
Пропавший в Нижнем Новгороде журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев найден мертвым. Об этом сообщается в твиттере нижегородского
Пропавший в Нижнем Новгороде журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев найден мертвым. Об этом сообщается в твиттере нижегородского
По данным отряда, Грачев был найден мертвым.
Как отмечается, в ПСО выразили соболезнования родным и близким журналиста.
При этом отряд не приводит никаких подробностей о причинах гибели Грачева.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пропал журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев.
Как отмечалось, последний раз Грачева видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля.
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