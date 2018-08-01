Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты завершилось неудачей
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Как сообщили в
ВАШИНГТОН. /ТАСС/. Неудачей завершился во вторник испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Как сообщила
Она стартовала рано утром 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) и в 04:42 (14:42 мск) по времени Тихоокеанского побережья США на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.
Представители ВВС США заявили, что во время полета ракеты были выявлены аномалии. Однако никаких других деталей они не привели.
«Аномалия — любое неожиданное событие во время испытаний. Поскольку аномалии могут возникать
По словам военнослужащих, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить.
Расследование инцидента
ВВС объявили о формировании группы по анализу запуска МБР, которая проведет расследование с целью установить точную причину неудачного испытания Minuteman III. «Командование извлекает уроки из каждого испытательного запуска», — указали в
МБР Minuteman III, запускаемые с базы Ванденберг, оснащены сложным оборудованием по сбору данных. Специалисты используют эти данные для проверки готовности и возможностей имеющихся МБР. Они также оборудованы специальным устройством, на которое в случае аномалий отправляется команда самоуничтожения ракеты.
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Целью испытаний является проверка готовности, эффективности и точности системы. Сама МБР не была оснащена боеголовкой.