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04:36 (мск), источник: ТАСС

Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты завершилось неудачей

Как сообщили в пресс-службе Командования глобального удара ВВС, изделие уничтожили соображениям безопасности во время полета над Тихим океаном.

Источник: AP 2018

ВАШИНГТОН. /ТАСС/. Неудачей завершился во вторник испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Как сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС, ракета была уничтожена по соображениям безопасности во время полета над Тихим океаном.

Она стартовала рано утром 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) и в 04:42 (14:42 мск) по времени Тихоокеанского побережья США на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.

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Представители ВВС США заявили, что во время полета ракеты были выявлены аномалии. Однако никаких других деталей они не привели.

«Аномалия — любое неожиданное событие во время испытаний. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, относящихся к самой операционной платформе или испытательному оборудованию, необходим тщательный анализ для определения [их] причин», — говорится в документе.

По словам военнослужащих, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить.

Расследование инцидента

ВВС объявили о формировании группы по анализу запуска МБР, которая проведет расследование с целью установить точную причину неудачного испытания Minuteman III. «Командование извлекает уроки из каждого испытательного запуска», — указали в пресс-службе.

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МБР Minuteman III, запускаемые с базы Ванденберг, оснащены сложным оборудованием по сбору данных. Специалисты используют эти данные для проверки готовности и возможностей имеющихся МБР. Они также оборудованы специальным устройством, на которое в случае аномалий отправляется команда самоуничтожения ракеты.

В пресс-службе ранее отмечали, что обычно испытания признаются успешными, если ракета не сошла с заданной траектории полета, ее приборы функционировали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку.

Целью испытаний является проверка готовности, эффективности и точности системы. Сама МБР не была оснащена боеголовкой.

В Пентагоне намерены осуществить испытательный запуск МБР Minuteman III
Во время загрузки произошла ошибка.
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