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05:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Борцы с коррупцией неудачно встроились в рынок

Арестованы сотрудники управления «М» ФСБ, разрабатывавшие ФСИН.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Москве арестованы два офицера управления «М» ФСБ, на основании рапортов которых сейчас проводится масштабное расследование во ФСИН, в рамках которого был арестован замдиректора тюремного ведомства Олег Коршунов. По версии следствия, борцы с коррупцией в силовых структурах сами участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке столицы. Контрразведчики, оказавшиеся в камерах СИЗО «Лефортово» по соседству с чиновниками, которых они разрабатывали, свою вину в особо крупном мошенничестве отрицают.

Решение о заключении под стражу майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова принял Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следователей ГСУ СКР. По версии следствия, еще в 2016 году оба контрразведчика участвовали в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком «На Остаповской» (ул. Остаповская, д. 1) неподалеку от станции метро «Волгоградский проспект». Узнав о том, что столичные власти собираются снести несколько неказистых павильонов, расположенных на рынке, офицеры обратились к владельцу компании, которому, используя свои обширные связи в различных структурах, предложили «решить вопрос» с сохранением его бизнеса.

За это они, как утверждает потерпевший, потребовали переписать половину фирмы, уставный капитал которой составлял 4,6 млн руб., на стороннего человека.
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Предприниматель был вынужден согласиться, но сделка по каким-то причинам не состоялась, а чуть позже полкомпании оформили на мать их кандидата. Тем не менее рынок «На Остаповской» властями все же был снесен, а его владельцам предложена компенсация в 90 млн руб. Старый владелец компании, которому пришлось бы делить деньги с новоявленным компаньоном, посчитал себя обманутым и написал заявление в правоохранительные органы. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в центральном аппарате Следственного комитета России. Сначала с оперативников взяли несколько объяснений по поводу случившегося, но они оставались на свободе. Однако потом Константина Струкова пригласили по «рабочим вопросам» для подписания неких документов в помещение УСБ ФСБ на Лубянке, где и задержали. Одновременно задержали майора Никитюка, а также несостоявшегося совладельца рынка и его мать. Сотрудников ФСБ, как военнослужащих, отправили для избрания меры пресечения в гарнизонный суд, а их гражданского подельника — в Басманный районный. Женщину арестовывать не стали, ограничившись подпиской о невыезде.

Офицеры, которым вменили в вину незаконное завладение активами на 2,3 млн руб., через адвокатов обжаловали свой арест как незаконный и необоснованный в надежде выйти из СИЗО «Лефортово» хотя бы под домашний арест.
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«Мой подзащитный не признает вины по предъявленному обвинению», — заявил «Ъ» адвокат Константина Струкова Игорь Копенкин. Он также отметил, что сторона защиты не исключает версию мести способным оперативникам ФСБ за их профессиональную деятельность, воздержавшись от дальнейших комментариев.

При этом источники «Ъ» в силовых структурах подчеркнули, что майор Никитюк и капитан Струков служили в одном из элитных подразделений центрального аппарата ФСБ — управлении «М», которому поручено контрразведывательное обеспечение и борьба с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и ФССП.

Задачей сослуживцев было выявление злоупотреблений именно в тюремном ведомстве. По некоторым данным, оба контрразведчика принимали непосредственное участие практически во всех громких разоблачениях в структуре ФСИН в последние годы.
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В частности, они входили в группу, занимавшуюся оперативной разработкой экс-главы тюремного ведомства Александра Реймера и его многомиллиардного мошенничества с электронными браслетами, за которое он был осужден на восемь лет лишения свободы.

В апреле 2016 года Сергей Никитюк, будучи еще капитаном, в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам 2-го направления 3-го отдела управления «М», уже сам подал рапорт своему руководству об обнаруженных им хищениях при проверке деятельности расположенного в Саратовской области ФГУП «Консервный завод ФСИН» и его руководителя Павла Беликова.

Оперативник сообщал, что тот с должностными лицами ФСИН похитил по фиктивным договорам 359 млн руб.
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«Никитюк действительно стоял у истоков расследования, было возбуждено уголовное дело, но факты не подтвердились, и через год его прекратили, признав за обвиняемым право на реабилитацию по этому обвинению», — заявил «Ъ» адвокат господина Беликова Александр Куницын. Впрочем, господину Беликову вменили в вину другие эпизоды, и сейчас над ним идет суд. Хотя, по словам защитника, признанные следствием потерпевшими ФГУП и подразделения УФСИН Саратовской области заявили об отсутствии ущерба.

Между тем, по данным источников «Ъ», Сергей Никитюк и его коллеги еще в рамках проверки консервного завода активно собирали информацию не только на его руководителей, но и на курировавшего в то время тыловые вопросы тогдашнего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова.

Именно эти данные стали одним из поводов для возбуждения ряда уголовных дел в отношении высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства.

Более того, по некоторым сведениям, именно информация контрразведчика стала основанием для прослушки телефонов господина Коршунова, а потом он лично принимал участие в задержании в сентябре прошлого года уже бывшего замдиректора ФСИН на его катере в подмосковном яхт-клубе и обыске в нем.

Впрочем, арест офицеров управления «М» на дело крупного чиновника уже не повлияет. Господин Коршунов вскоре предстанет перед судом по обвинению в нескольких эпизодах растрат, а также получении взятки.

Его подельниками выступают двое подчиненных, дела в отношении двух коммерсантов, работавших со структурами ФСИН (в их пользу, по версии следствия, совершалась растрата), будут рассмотрены судами в особом порядке в связи с признанием вины.

И Сергей Никитюк, и Константин Струков были награждены ведомственными наградами и имели благодарности от руководства службы.

При этом, по словам людей из их окружения, офицеры, которым около 30 лет, жили достаточно скромно.

Так, майор Никитюк, утверждают они, проживал с тремя детьми в небольшой квартире, а Константин Струков совсем недавно приобрел жилье в ипотеку.

Сергей Сергеев

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