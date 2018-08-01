Борцы с коррупцией неудачно встроились в рынок
Арестованы сотрудники управления «М» ФСБ, разрабатывавшие ФСИН.
Арестованы сотрудники управления «М» ФСБ, разрабатывавшие ФСИН.
Как стало известно «Ъ», в Москве арестованы два офицера управления «М» ФСБ, на основании рапортов которых сейчас проводится масштабное расследование во ФСИН, в рамках которого был арестован замдиректора тюремного ведомства Олег Коршунов. По версии следствия, борцы с коррупцией в силовых структурах сами участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на
Решение о заключении под стражу майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова принял Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следователей ГСУ СКР. По версии следствия, еще в 2016 году оба контрразведчика участвовали в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком «На Остаповской» (ул. Остаповская, д. 1) неподалеку от станции метро «Волгоградский проспект». Узнав о том, что столичные власти собираются снести несколько неказистых павильонов, расположенных на рынке, офицеры обратились к владельцу компании, которому, используя свои обширные связи в различных структурах, предложили «решить вопрос» с сохранением его бизнеса.
Предприниматель был вынужден согласиться, но сделка по
«Мой подзащитный не признает вины по предъявленному обвинению», — заявил «Ъ» адвокат Константина Струкова Игорь Копенкин. Он также отметил, что сторона защиты не исключает версию мести способным оперативникам ФСБ за их профессиональную деятельность, воздержавшись от дальнейших комментариев.
При этом источники «Ъ» в силовых структурах подчеркнули, что майор Никитюк и капитан Струков служили в одном из элитных подразделений центрального аппарата ФСБ — управлении «М», которому поручено контрразведывательное обеспечение и борьба с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и ФССП.
В частности, они входили в группу, занимавшуюся оперативной разработкой
В апреле 2016 года Сергей Никитюк, будучи еще капитаном, в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам 2-го направления 3-го отдела управления «М», уже сам подал рапорт своему руководству об обнаруженных им хищениях при проверке деятельности расположенного в Саратовской области ФГУП «Консервный завод ФСИН» и его руководителя Павла Беликова.
«Никитюк действительно стоял у истоков расследования, было возбуждено уголовное дело, но факты не подтвердились, и через год его прекратили, признав за обвиняемым право на реабилитацию по этому обвинению», — заявил «Ъ» адвокат господина Беликова Александр Куницын. Впрочем, господину Беликову вменили в вину другие эпизоды, и сейчас над ним идет суд. Хотя, по словам защитника, признанные следствием потерпевшими ФГУП и подразделения УФСИН Саратовской области заявили об отсутствии ущерба.
Между тем, по данным источников «Ъ», Сергей Никитюк и его коллеги еще в рамках проверки консервного завода активно собирали информацию не только на его руководителей, но и на курировавшего в то время тыловые вопросы тогдашнего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова.
Более того, по некоторым сведениям, именно информация контрразведчика стала основанием для прослушки телефонов господина Коршунова, а потом он лично принимал участие в задержании в сентябре прошлого года уже бывшего замдиректора ФСИН на его катере в подмосковном
Его подельниками выступают двое подчиненных, дела в отношении двух коммерсантов, работавших со структурами ФСИН (в их пользу, по версии следствия, совершалась растрата), будут рассмотрены судами в особом порядке в связи с признанием вины.
И Сергей Никитюк, и Константин Струков были награждены ведомственными наградами и имели благодарности от руководства службы.
Так, майор Никитюк, утверждают они, проживал с тремя детьми в небольшой квартире, а Константин Струков совсем недавно приобрел жилье в ипотеку.
Сергей Сергеев