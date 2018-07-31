В МИД прокомментировали ситуацию с гибелью россиян в ЦАР

Источник: AP 2018

Отмечается, что у них были при себе только журналистские документы. Тела погибших были доставлены в столицу ЦАР Банги.

Также сообщается, что посольство России в Центральноафриканской республике не было проинформировано о прибытии журналистов. Сейчас сотрудники дипмиссии работают с местными правоохранительными органами и правительством страны для выяснения обстоятельств произошедшего и отправки тел россиян на родину.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку», — говорится в сообщении.