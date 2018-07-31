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21:40 (мск), источник: Газета.Ру

В МИД прокомментировали ситуацию с гибелью россиян в ЦАР

В МИД России подтвердили, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Источник: AP 2018

Отмечается, что у них были при себе только журналистские документы. Тела погибших были доставлены в столицу ЦАР Банги.

Также сообщается, что посольство России в Центральноафриканской республике не было проинформировано о прибытии журналистов. Сейчас сотрудники дипмиссии работают с местными правоохранительными органами и правительством страны для выяснения обстоятельств произошедшего и отправки тел россиян на родину.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее в ООН рассказали об обстоятельствах обнаружения погибших в ЦАР.

Убийство в ЦАР: дипломаты находятся на опознании россиян
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21:27 (мск)© Ньюстюб
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