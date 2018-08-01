Под Светлогорском прошёл град величиной с крупную фасоль

Ливень накрыл Приморье во второй половине дня после сильной жары. Посыпался град величиной с крупную фасоль.

Очевидцы не уточняют, был ли причинён градом какой-либо ущерб. Ливень продолжался несколько минут.

Ранее синоптики предупредили, что текущая неделя в Калининграде станет самой жаркой с начала лета 2018 года. С понедельника, 30 июля, и до среды максимальная температура днём в регионе будет доходить до +30…+33 градусов.