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10:55 (мск), источник: Клопс.ru

Под Светлогорском прошёл град величиной с крупную фасоль

В посёлке Приморье Светлогорского района прошёл дождь с крупным градом. Размер градин достигал от 5 мм до 1,5 см, соощили «Клопс» очевидцы.

Ливень накрыл Приморье во второй половине дня после сильной жары. Посыпался град величиной с крупную фасоль.

Очевидцы не уточняют, был ли причинён градом какой-либо ущерб. Ливень продолжался несколько минут.

Ранее синоптики предупредили, что текущая неделя в Калининграде станет самой жаркой с начала лета 2018 года. С понедельника, 30 июля, и до среды максимальная температура днём в регионе будет доходить до +30…+33 градусов.

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