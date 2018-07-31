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23:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Белорусские правоохранители раскрыли в этом году 4 канала поставок людей в рабство за границу

Но внутренняя эксплуатация превосходит внешнюю в несколько раз.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на брифинге, посвященному Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, обсудили актуальную ситуацию в Беларуси и мире, рассказали в МВД.

За последние 12 лет, по 2017 год включительно, правоохранители обнаружили около 830 каналов вывоза людей за границу в сексуальное и трудовое рабство. К слову, Беларусь одной из первых постсоветских республик признала проблему торговли людьми и вступила в активную борьбу с этим видом преступности.

Чаще всего людей вывозят на территорию Ближнего Востока, в страны Евросоюза и Россию. В 2018 году правоохранители обнаружили четыре канала, по которым жертвы доставлялись в три государства для сексуальной и трудовой эксплуатации.
Геннадий Казакевич
начальник ГУНиПТЛ КМ МВД

Кроме того, остается актуальной проблемой и так называемое внутреннее рабство, которое в несколько раз превосходит внешнее: 57 против 11 пострадавших соответственно.

В мире в современном рабстве оказались свыше 40 миллионов человек, четверть из них — дети.

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