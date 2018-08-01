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15:20 (мск), источник: "Российская газета"

Должностные лица замешаны в обмане дольщиков в Краснодарском крае

166 уголовных дел, связанных с незаконным строительством жилья и хищением денежных средств граждан с этих объектов, возбуждено в Краснодарском крае за последние полгода. Уголовное преследование коснулось 147 застройщиков и 19 должностных лиц.

Самая острая ситуация по-прежнему в Сочи, где накануне прошли обыски и задержания. Выемка документов проводилась и в мэрии. В массовой спецоперации были задействованы сотрудники региональных управлений ФСБ, СКР и Росгвардии. Больше всего вопросов к чиновникам из городских служб земельного контроля и БТИ. Один из них — специалист Адлерского отдела БТИ — задержан и препровожден в Краснодар, где Октябрьский районный суд уже санкционировал арест. С подачи таких, как он, говорят силовики, выросла многоэтажка в Адлерском районе курорта, прямо на берегу моря. В нее вложены деньги дольщиков, а теперь криминальные этажи могут пойти под снос, хотя разрешение на строительство предприниматели получали не без помощи чиновников. Схема ввода в эксплуатацию самостроя хорошо известна: получив разрешение на строительство индивидуального жилого дома, возводят многоэтажку, которую потом узаконивают через суд. Остается лишь изумляться, что местные контролирующие органы закрывали глаза на явно криминальную стройку практически до ее завершения.

И это далеко не единичный пример: по данным правоохранителей, кубанский самострой достиг просто шокирующих размеров. Проверка, которую инициировала Генпрокуратура РФ, выявила 116 фактов уголовно наказуемых деяний. К марту было возбуждено 64 уголовных дела, фигурантами которых стали в основном застройщики. Но силовики установили, что они действовали при попустительстве и непосредственном участии местных чиновников, которые успешно «кормились» с нарушителей. В апреле прошли массовые задержания в Сочи и в Краснодаре. 15 человек тогда были взяты под стражу, в том числе главный архитектор кубанской столицы Игорь Мазурок, два вице-мэра Сочи — Мугдин Чермит и Федор Паламарчук, а также директор департамента имущественных отношений мэрии курорта Владимир Пермяков. Всем им инкриминируется превышение должностных полномочий, а предприниматели-застройщики обвиняются в крупном мошенничестве.

На совещании, состоявшемся в прокуратуре Краснодарского края накануне, мэр Сочи попытался говорить о «работе над ошибками», уверяя всех, что «урок пошел впрок» и на пути курортного самостроя теперь якобы стоит шлагбаум. Однако заместитель Генпрокурора по ЮФО Андрей Кикоть был вынужден прервать оратора: «Сегодня ночью бригада следователей выехала в Адлерский район. У вас под носом выросли девять самостроев, семь из них не значатся в краевом реестре “проблемных домов”, который был составлен в результате огромной работы. А вы о них даже не знали ничего», — возмущался Кикоть. Мэру Сочи дали полтора месяца на то, чтобы ситуация с самостроями на федеральном курорте сдвинулась с мертвой точки. По данным силовиков, 185 здешних многоквартирных домов возведены без разрешительной документации, но там живут люди, причем иногда заселяются дома, не подключенные к коммуникациям. Мэру было сказано, что теперь спрос будет персонально с него.

Как уже сообщала «РГ», в ноябре прошлого года обманутых дольщиков было гораздо больше, чем значилось в официальном реестре администрации края. Тогда решили изменить критерии включения в этот реестр. Ориентиром стали пострадавшие люди. После приема граждан, проведенного прокурорами всех городов и районов края совместно с главами муниципалитетов, и «горячих линий», на которые поступило свыше 640 жалоб. Пересчитали и проблемные дома. Результат получился просто ошеломляющим: в реестре оказалось 619 вместо 47 долгостроев, числившихся в нем ранее. Губернатор честно признал, что причину обманутых дольщиков надо искать в чиновниках на местах, которые должны были контролировать ситуацию.

Новых «зачисток» с арестами и обысками никто не исключает

Решением проблем дольщиков теперь занимается межведомственная рабочая группа, действующая на постоянной основе. На ее заседаниях в каждой ситуации разбирались в ручном режиме. В результате с минувшего ноября были достроены 56 домов, завершается работа по сдаче в эксплуатацию еще 65 долгостроев, восстановлены права 26 тысяч дольщиков. До конца года число законченных объектов должно увеличиться до 180. Это стало возможным во многом благодаря принятому на Кубани региональному закону о защите прав дольщиков. Он позволяет принудительно изымать объекты вместе с земельными участками у недобросовестных застройщиков и передавать их новым инвесторам, имеющим возможность и желание завершить стройку. Масштабная работа по реализации закона начнется в сентябре, однако уже сейчас есть первые результаты: подписаны инвестиционные соглашения по достройке четырех крупных объектов.

На Кубани сейчас около 500 строящихся с участием привлеченных средств граждан многоквартирных домов остаются проблемными. Благодаря принятым мерам свыше 120 многоэтажек в течение полугода ушли из этого печального списка. Но впереди непочатый край работы, поэтому новых «зачисток» с арестами и обысками никто не исключает.

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