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00:53 (мск), источник: Газета.Ру

СК возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, СК готов оказать полиции ЦАР помощь в расследовании убийства журналистов.

Ранее в МИД России подтвердили, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев.

Как отмечалось, у погибших были при себе только журналистские документы.

Также в ООН заявили, что тела трех мужчин были обнаружены в автомобиле в 33 километрах к северу от Сибута.

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31 июля© Ньюстюб
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