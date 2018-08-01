СК возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР

Как отмечается, СК готов оказать полиции ЦАР помощь в расследовании убийства журналистов.

Ранее в МИД России подтвердили, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев.

Как отмечалось, у погибших были при себе только журналистские документы.