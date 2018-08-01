В Африке убиты российские журналисты

Во вторник, 31 июля, стало известно об убийстве в Центральноафриканской Республике (ЦАР) трех россиян — журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера-документалиста Александра Расторгуева. Они поехали в ЦАР для съемок фильма о деятельности там российских частных военных компаний для онлайн-проекта «Центр управления расследованиями». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиян, а МИД РФ занимается возвращением их тел на родину.

Первым о гибели россиян в Центральноафриканской Республике сообщило во вторник французское агентство AFP. Со ссылкой на свои источники агентство передало, что трое россиян были остановлены на КПП, а затем убиты «неизвестными вооруженными мужчинами». Их тела обнаружили к северу от Банги, столицы ЦАР, на пути из городка Кага-Бандоро в Сибю и доставлены во вторник утром на базу миссии ООН в Сибю. Сначала СМИ сообщили, что шофер, сопровождавший россиян, «пропал». Потом выяснилось, что он выжил и дал показания о нападении неизвестных. Сообщалось, что у погибших обнаружили пресс-карты российских СМИ. Но в посольстве РФ в Банги о пребывании в стране российских журналистов ничего не знали. Источник «Ъ» в МИД России утверждает, что съемочная группа прилетела по туристическим визам.



Позже бывшая супруга Орхана Джемаля журналистка «Новой газеты» Ирина Гордиенко сказала The Bell, что опознала мужа по фотографии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подтвердив гибель россиян, заявила, что внешнеполитическое ведомство находится в контакте с правоохранителями как России, так и ЦАР с тем, чтобы выяснить обстоятельства гибели и подготовить отправку их тел на родину.



В Следственном комитете РФ во вторник вечером сообщили, что по факту гибели журналистов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). П. 3 ст. 12 УК РФ позволяет СКР возбуждать и расследовать дела по фактам преступлений, совершенных иностранными гражданами в других странах в отношении российских граждан. В таких случаях СКР не может самостоятельно вести расследование непосредственно на территории другого государства, но может делать необходимые запросы местным правоохранителям.

Военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко отправились в ЦАР 27 июля для съемок фильма о деятельности в этой стране российских частных военных компаний (ЧВК). Работа велась в рамках совместного проекта с онлайн-ресурсом «Центр управления расследованиями», который финансируется Михаилом Ходорковским и специализируется на расследованиях о российских чиновниках и околовластных бизнесменах. «Последний раз ребята выходили на связь в воскресенье, — говорится в опубликованном в Facebook сообщении “Центра”.— В это невозможно поверить, но надежд, что это ошибка, уже не осталось. Это ужасное горе для всех нас. Мы скорбим по нашим товарищам». Сотрудник «Центра» Анастасия Горшкова сказала «Ъ», что, по ее сведениям, с места преступления пропала аппаратура и значительная сумма денег.



47-летний ростовчанин Александр Расторгуев по праву считается одним из самых значительных и радикальных режиссеров российского кино. Из его пятнадцати экранных работ некоторые выполнены в редком жанре документальной комедии — например, «Жар нежных», хотя точнее было бы назвать их трагикомедиями. Много юмора и в картине «Я тебя люблю», в которой молодежь с рабочей окраины завладевает милицейской камерой и снимает свою жизнь как она есть. На самом деле это происходит под умелым руководством режиссера, чей эксперимент позволяет предельно глубоко внедриться в ту социальную среду, которую он исследует.



Один из самых важных фильмов Расторгуева — «Чистый четверг» о солдатах чеченской войны. Бои не показаны — вместо них в начале и в конце картины на экране мелькают бешеные полосы, как бы стенограммы до края напряженных эмоций. А начальный титр, который сообщает о гибели вертолета, унесшего жизни героев фильма, заставляет увидеть совсем другими глазами их армейский быт и нравы, их четверговые банные помывки.



Расторгуев принадлежал к группе дерзких, бесстрашных, социально активных документалистов, работал вместе с Виталием Манским, потом — с Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым (втроем они сняли фильм «Срок. Начало большой истории» о протестном движении в России). Он не боялся самых острых и опасных тем, поэтому его центральноафриканский проект — неслучайное продолжение аналитической работы выдающегося кинематографиста.



51-летний Орхан Джемаль, сын председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля, был известным журналистом и работал во многих горячих точках. За два десятилетия в журналистике сотрудничал с различными изданиями, руководил отделом политики в «Новой газете» и «Версии», писал с Северного Кавказа, из Афганистана, Ирака, Ливана, Сирии, Грузии. Для ИД «Коммерсантъ» Орхан Джемаль в 2011 году писал о гражданской войне в Ливии.



Вместе с ними погиб молодой, но уже набиравший известность оператор и фотограф Кирилл Радченко, работавший в горячих точках. В 2017 году он много снимал в Сирии.

Что связывает Россию и ЦАР

О российском присутствии в ЦАР, всегда бывшей зоной особого влияния Франции, заговорили в последний год. После того как в 2014 году Совбез ООН наложил на страну оружейное эмбарго, ее власти стали искать другие возможности для борьбы с вооруженными повстанцами. В 2016 году к власти пришел нынешний президент Фостен-Аршанж Туадера, контакты между Банги и Москвой заметно активизировались. Россия стала поставлять в ЦАР оружие, туда поехали военные инструкторы. Затем появились сообщения о том, что в ЦАР начали действовать и негосударственные структуры, в частности «ЧВК Вагнера».



Во французских СМИ в последние месяцы участились публикации о заметном росте российского влияния в ЦАР. Так, Le Monde писала о присутствии российских военных в ЦАР еще в апреле. Издание отмечало, что в пользование Москве был передан дворец Беренго в столице и окружающие его 40 гектаров — место, которое «превратили в военный лагерь».



Белых людей «военного вида и не говорящих по-французски» видели в канцелярии президента и в некоторых министерствах. «Внешность и одежда этих людей заставляли думать, что посланники Москвы не были, как считалось, офицерами регулярной российской армии», — отмечало издание. В связи с этим газета упоминала названия двух частных военных компаний — Sewa Security Services и Lobaye Ltd.

Если раньше президента в основном охраняли руандийские военнослужащие из миссии ООН в ЦАР, писала Le Monde, то теперь они «стоят на парковках и перед закрытыми дверями», а «люди Москвы» находятся рядом с президентом и его ближним кругом. Власти ЦАР называют их «отрядом российских спецподразделений для усиления безопасности президента».

Кроме того, в администрации президента ЦАР появилась новая должность — «директор по безопасности», которую якобы занимает русский офицер. Формально он «отвечает за работу группы телохранителей», но, по информации Le Monde, он «ключевой посредник для контактов ЦАР и России в оборонной и экономической сферах».



Поставки российского оружия в ЦАР являются «крайне чувствительной» темой, которая находится на личном контроле военно-политического руководства страны, подтверждает источник «Ъ», работающий в системе ВТС. Это объясняется не только нестабильной обстановкой в регионе, но и сложностями, с которыми российские переговорщики столкнулись в процессе согласования деталей сделки, продолжает собеседник «Ъ»: по просьбе президента Туадера специалистам из России пришлось добиваться специального разрешения комитета Совбеза ООН по ЦАР на поставки оружия в условиях эмбарго. Задача была выполнена: поскольку оружие нужно было поставить в короткие сроки, была выбрана схема с поставками из наличия Минобороны РФ.

По данным «Ъ», в течение января—февраля этого года в ЦАР поставили порядка 900 пистолетов, около 5 тыс. штурмовых и 140 снайперских винтовок, 840 автоматов Калашникова, 300 гранатометов. Этого хватило на полное перевооружение двух армейских батальонов (в совокупности 1,3 тыс. человек).