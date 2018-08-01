В Африке убиты российские журналисты
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко стали жертвами нападения неизвестных.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко стали жертвами нападения неизвестных.
Во вторник, 31 июля, стало известно об убийстве в Центральноафриканской Республике (ЦАР) трех россиян — журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и
Первым о гибели россиян в Центральноафриканской Республике сообщило во вторник французское агентство AFP. Со ссылкой на свои источники агентство передало, что трое россиян были остановлены на КПП, а затем убиты «неизвестными вооруженными мужчинами». Их тела обнаружили к северу от Банги, столицы ЦАР, на пути из городка
Позже бывшая супруга Орхана Джемаля журналистка «Новой газеты» Ирина Гордиенко сказала The Bell, что опознала мужа по фотографии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подтвердив гибель россиян, заявила, что внешнеполитическое ведомство находится в контакте с правоохранителями как России, так и ЦАР с тем, чтобы выяснить обстоятельства гибели и подготовить отправку их тел на родину.
В Следственном комитете РФ во вторник вечером сообщили, что по факту гибели журналистов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). П. 3 ст. 12 УК РФ позволяет СКР возбуждать и расследовать дела по фактам преступлений, совершенных иностранными гражданами в других странах в отношении российских граждан. В таких случаях СКР не может самостоятельно вести расследование непосредственно на территории другого государства, но может делать необходимые запросы местным правоохранителям.
Военный корреспондент Орхан Джемаль,
47-летний ростовчанин Александр Расторгуев по праву считается одним из самых значительных и радикальных режиссеров российского кино. Из его пятнадцати экранных работ некоторые выполнены в редком жанре документальной комедии — например, «Жар нежных», хотя точнее было бы назвать их трагикомедиями. Много юмора и в картине «Я тебя люблю», в которой молодежь с рабочей окраины завладевает милицейской камерой и снимает свою жизнь как она есть. На самом деле это происходит под умелым руководством режиссера, чей эксперимент позволяет предельно глубоко внедриться в ту социальную среду, которую он исследует.
Один из самых важных фильмов Расторгуева — «Чистый четверг» о солдатах чеченской войны. Бои не показаны — вместо них в начале и в конце картины на экране мелькают бешеные полосы, как бы стенограммы до края напряженных эмоций. А начальный титр, который сообщает о гибели вертолета, унесшего жизни героев фильма, заставляет увидеть совсем другими глазами их армейский быт и нравы, их четверговые банные помывки.
Расторгуев принадлежал к группе дерзких, бесстрашных, социально активных документалистов, работал вместе с Виталием Манским, потом — с Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым (втроем они сняли фильм «Срок. Начало большой истории» о протестном движении в России). Он не боялся самых острых и опасных тем, поэтому его центральноафриканский проект — неслучайное продолжение аналитической работы выдающегося кинематографиста.
51-летний Орхан Джемаль, сын председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля, был известным журналистом и работал во многих горячих точках. За два десятилетия в журналистике сотрудничал с различными изданиями, руководил отделом политики в «Новой газете» и «Версии», писал с Северного Кавказа, из Афганистана, Ирака, Ливана, Сирии, Грузии. Для ИД «Коммерсантъ» Орхан Джемаль в 2011 году писал о гражданской войне в Ливии.
Вместе с ними погиб молодой, но уже набиравший известность оператор и фотограф Кирилл Радченко, работавший в горячих точках. В 2017 году он много снимал в Сирии.
О российском присутствии в ЦАР, всегда бывшей зоной особого влияния Франции, заговорили в последний год. После того как в 2014 году Совбез ООН наложил на страну оружейное эмбарго, ее власти стали искать другие возможности для борьбы с вооруженными повстанцами. В 2016 году к власти пришел нынешний президент
Во французских СМИ в последние месяцы участились публикации о заметном росте российского влияния в ЦАР. Так, Le Monde писала о присутствии российских военных в ЦАР еще в апреле. Издание отмечало, что в пользование Москве был передан дворец Беренго в столице и окружающие его 40 гектаров — место, которое «превратили в военный лагерь».
Белых людей «военного вида и не говорящих по-французски» видели в канцелярии президента и в некоторых министерствах. «Внешность и одежда этих людей заставляли думать, что посланники Москвы не были, как считалось, офицерами регулярной российской армии», — отмечало издание. В связи с этим газета упоминала названия двух частных военных компаний — Sewa Security Services и Lobaye Ltd.
Кроме того, в администрации президента ЦАР появилась новая должность — «директор по безопасности», которую якобы занимает русский офицер. Формально он «отвечает за работу группы телохранителей», но, по информации Le Monde, он «ключевой посредник для контактов ЦАР и России в оборонной и экономической сферах».
Поставки российского оружия в ЦАР являются «крайне чувствительной» темой, которая находится на личном контроле
Вместе с оружием, как заявляли ранее в МИД РФ, в ЦАР прибыли пять российских офицеров и 170 российских гражданских инструкторов, которым предстояло обучить центральноафриканских военных. Россия оказывает помощь новому руководству ЦАР в расчете на реализацию перспективных проектов, прежде всего в горнорудных концессиях, говорит источник «Ъ», близкий к правительству РФ: «У нас есть свои интересы в регионе. И если наши действия помогут восстановить спокойствие в ЦАР, то мы рассчитываем на ответные шаги со стороны центральноафриканского правительства».
Ситуацию в ЦАР эксперты характеризуют как крайне нестабильную и криминогенную. «Типичная для Африки ситуация: сама по себе страна очень бедная — и в то же время богатая природными ресурсами, включая алмазы и уран», — сказал «Ъ» замдиректора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко.
На сайте Департамента
Галина Дудина, Иван Сафронов, Андрей Плахов, Владимир Соловьев, Елена Черненко, Юлия Грицай