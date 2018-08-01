В Мексике при крушении самолета пострадали 85 человек

Источник: AP 2018

Министерство транспорта страны сообщает, что на борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа.

Губернатор штата написал в Twitter, что погибших нет. Однако есть пострадавшие. Сначала местный минздравсообщил, что пострадали 18 человек. Позже власти уточнили — пострадали по меньшей мере 85 человек.