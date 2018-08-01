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09:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Мексике при крушении самолета пострадали 85 человек

В мексиканском штате Дуранго разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico.

Источник: AP 2018

Министерство транспорта страны сообщает, что на борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа.

Губернатор штата написал в Twitter, что погибших нет. Однако есть пострадавшие. Сначала местный минздравсообщил, что пострадали 18 человек. Позже власти уточнили — пострадали по меньшей мере 85 человек.

Рейс 2431 направлялся из Дуранго в Мехико. Власти сообщают, что самолет разбился при взлете. Очевидцы рассказали о том, что слышали хлопок. Посольство России в Мексике сообщило ТАСС, что не располагает информацией были ли на борту россияне.

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