В Мексике при крушении самолета пострадали 85 человек
В мексиканском штате Дуранго разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico.
В мексиканском штате Дуранго разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico.
Министерство транспорта страны сообщает, что на борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа.
Губернатор штата написал в Twitter, что погибших нет. Однако есть пострадавшие. Сначала местный минздравсообщил, что пострадали 18 человек. Позже власти уточнили — пострадали по меньшей мере 85 человек.
Рейс 2431 направлялся из Дуранго в Мехико. Власти сообщают, что самолет разбился при взлете. Очевидцы рассказали о том, что слышали хлопок. Посольство России в Мексике сообщило ТАСС, что не располагает информацией были ли на борту россияне.