Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Язык тела кошки
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
Валерий Карпин выдал замуж старшую дочь
Бывшая возлюбленная Табакова снялась обнаженной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
06:34 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хозяйка героиновой точки в Хабаровском крае села на 5 лет

Жительница Комсомольска-на-Амуре долгое время избегала наказания.

31 июля за торговлю наркотиками осуждена жительница Комсомольска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам жильцов дома на улице Лазо, ежедневная торговля наркотиками в квартире, где проживала 28-летняя гражданка, велась годами, но длительное время женщине удавалось избегать наказания. Ранее она была осуждена за торговлю наркотиками, однако благодаря несовершеннолетнему ребенку в прошлый раз исполнение наказания отсрочили на 5 лет.

После того, как информация о наркопритоне попала в правоохранительные органы, была проведена «проверочная закупка». Сотрудник полиции договорился с женщиной о покупке наркотиков, она пригласила его к себе и продала 0,4 грамма героина за 3 тыс рублей. Во время обыска в карманах ее одежды оказалось еще два пакета с героином, а в ее автомобиле «Ниссан Примера», припаркованном у дома — гашишное масло. Кроме того, в квартире были обнаружены и весы, которые использовались для взвешивания наркотиков.

 — Подсудимая признала свою вину, однако утверждала, что наркотики нашла и держала исключительно для личного потребления, а весы использовала в хозяйственных целях, — рассказала старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Елена Мартынова.

За незаконные хранение и сбыт наркотиков комсомольчанка приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В ходе предварительного расследования она находилась под стражей.

Все новости региона
 Специальным гостем «Улицы Дальнего Востока» на ВЭФ станет Кузбасс
Перевал в Хабаровском крае назвали именем Юлии Шестаковой
В Африке погибли три российских журналиста
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Реформа и снижение аварийности сократили выплаты ОСАГО
ФАС отыскала картели в дагестанских горах
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь