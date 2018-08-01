Во Владивостоке сотрудника полиции осудят за получение взятки ...

Во Владивостоке перед судом предстанет сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В октябре 2017 года должностное лицо согласилось на предложение своего знакомого, который выступал в роли посредника, за денежное вознаграждение не применять меры по привлечению к ответственности двух иностранных граждан, доставленных в отделение.

Используя свои служебные полномочия, должностное лицо распорядилось отпустить иностранцев без составления в отношении них протоколов. Позднее за совершение указанных действий он получил от посредника вознаграждение в размере 7 тысяч рублей.