Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Ворчливая мать спасла жизнь сыну, увидев его фото в автокресле
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Гарри Стайлс расстался с моделью Victoria's Secret
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединила общая беда - СМИ
СМИ: В Москве госпитализировали Аскольда Запашного
Бен Аффлек сбрил бороду и стал неузнаваем
Обнародована монограмма Меган Маркл и принца Гарри
Убитые Расторгуев и Джемаль снимали кино о “Вагнере” - СМИ
Российская актриса Наталья Кузнецова скончалась
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
04:18 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае бомбардировщик выкатился за пределы полосы

Накануне вечером на аэродроме Хурба в Хабаровском крае бомбардировщик СУ-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает «Интерфакс».

Представитель Восточного военного округа рассказал агентству, что это произошло во время посадки самолета.

— Пострадавших и материального ущерба нет. Воздушное судно повреждений не получило. Оно возвращено на стоянку, — отмечают в пресс-службе.

В результате происшествия никто не пострадал. Его причины выясняет комиссия ВВС и ПВО ВВО. По одной из версий в СУ-34 мог отказать тормозной парашют.

Все новости региона
 В российский прокат выйдет фильм "Опасная игра Слоун"
Дирижер Марис Янсонс рассказал о главной сенсации Зальцбургского фестиваля
В Африке погибли три российских журналиста
Бизнес выступил против наказания за увольнение пожилых
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Почему россияне столько пьют и не прекращают даже в старости
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь