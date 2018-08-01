В Хабаровском крае бомбардировщик выкатился за пределы полосы
Накануне вечером на аэродроме Хурба в Хабаровском крае бомбардировщик СУ-34 выкатился за пределы
Накануне вечером на аэродроме Хурба в Хабаровском крае бомбардировщик СУ-34 выкатился за пределы
Представитель Восточного военного округа рассказал агентству, что это произошло во время посадки самолета.
— Пострадавших и материального ущерба нет. Воздушное судно повреждений не получило. Оно возвращено на стоянку, — отмечают в
В результате происшествия никто не пострадал. Его причины выясняет комиссия ВВС и ПВО ВВО. По одной из версий в СУ-34 мог отказать тормозной парашют.