Два лесных пожара потушили в Иркутской области

Оба возгорания произошли в Чунском районе. Их потушили 10 сотрудников лесной охраны и четверо мобилизованных граждан при помощи семи единиц техники. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, утром 1 августа в зоне космомониторинга в Катангском районе остается один природный пожаров площадью 1 255 га, возникший из-за гроз 14 июля. Такие возгорания решено не тушить, т.к. они находятся в труднодоступной, удалённой местности и не угрожают населённым пунктам.