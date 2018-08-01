Два лесных пожара потушили в Иркутской области
На землях лесного фонда в Иркутской области 31 июля 2018 года обнаружили и ликвидировали два пожара на общей площади 33,7 га.
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На землях лесного фонда в Иркутской области 31 июля 2018 года обнаружили и ликвидировали два пожара на общей площади 33,7 га.
Оба возгорания произошли в Чунском районе. Их потушили 10 сотрудников лесной охраны и четверо мобилизованных граждан при помощи семи единиц техники. Как сообщает