Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как понять, что перед вами мейн-кун: 10 признаков
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Гарри Стайлс расстался с моделью Victoria's Secret
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Ученые сделали неожиданный прорыв в изучении Марса
Бывшая возлюбленная Табакова снялась обнаженной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
04:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два лесных пожара потушили в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 31 июля 2018 года обнаружили и ликвидировали два пожара на общей площади 33,7 га.

Оба возгорания произошли в Чунском районе. Их потушили 10 сотрудников лесной охраны и четверо мобилизованных граждан при помощи семи единиц техники. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, утром 1 августа в зоне космомониторинга в Катангском районе остается один природный пожаров площадью 1 255 га, возникший из-за гроз 14 июля. Такие возгорания решено не тушить, т.к. они находятся в труднодоступной, удалённой местности и не угрожают населённым пунктам.

Все новости региона
В Африке погибли три российских журналиста
Бизнес выступил против наказания за увольнение пожилых
В Минобороны оценили ресурс и надежность «Арматы»
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь