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07:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омске загорелась клумба, приготовленная к «Флоре-2018»

Пожар вспыхнул во время сварочных работ.

Вчера, 31 июля, около 15:40, омичи стали свидетелями пожара в Выставочном сквере, где в скором времени должна открыться выставка «Флора-2018». Загорелась конструкция для одной из композиций.

По данным ГУ МЧС по Омской области, клумбу тушили десять спасателей на двух пожарных машинах. С возгоранием удалось справиться за несколько минут.

Как сообщает НГС. Омск со ссылкой на пресс-службу мэрии, пожар начался во время сварочных работ. Загорелась фанера, которая составляла конструкцию. Все имеющиеся повреждения должна будет устранить компания «Яблонька-групп», которая выиграла конкурс на оформление главной ландшафтной композиции. Выставка откроется согласно изначальным планам — 3 августа в 14:00.

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