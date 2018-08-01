В Омске загорелась клумба, приготовленная к «Флоре-2018»

Вчера, 31 июля, около 15:40, омичи стали свидетелями пожара в Выставочном сквере, где в скором времени должна открыться выставка «Флора-2018». Загорелась конструкция для одной из композиций.

По данным ГУ МЧС по Омской области, клумбу тушили десять спасателей на двух пожарных машинах. С возгоранием удалось справиться за несколько минут.