Четыре браконьерских китайских судна задержали приморские пограничники

Источник: Вести Приморье

Береговая охрана Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю остановила четыре иностранных судна в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Досмотр показал, что суда осуществляли промысел водных биологических ресурсов. Только по предварительным подсчетам, улов на всех судах составил более 34 тонн.

Пограничные корабли «Приморье» и «Шкипер Гек» задержали четыре рыбопромысловых судна под флагом КНР. Экипаж каждой шхуны составлял от 13 до 16 человек, все — граждане Китая. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В трюмах каждого иностранного судна пограничниками обнаружили замороженный кальмар и разнорыбицу (анчоус, рыба фугу).

Задержанные суда были оснащены промысловым оборудованием, средствами связи и навигации. Документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне РФ, ни на одном из них не оказалось.

В настоящее время иностранные шхуны доставлены в порт Находка для проведения разбирательств, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.