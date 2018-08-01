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04:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Банда ограбила 16 женщин на улицах Хабаровска

Одной из потерпевших стала 89-летняя пенсионерка, у которой налетчики отобрали пакет молока.

В Хабаровске перед судом предстанут четверо участников преступной группы, обвиняемых в 16 уличных грабежах. По версии правоохранителей, фигуранты нападали только на женщин, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по краю.

Банда работала в Хабаровске с ноября 2016-го по апрель 2017 года. Грабители ездили по городу на «Тойоте Кресте» и искали женщин, которые не могли оказать им сопротивление. Когда мишень была выбрана, один из участников преступной группы оставался за рулем, двое наблюдали за обстановкой, а четвертый налетал на потерпевшую со спины и выхватывал у нее сумку.

В основном преступникам доставались небольшие суммы — несколько тысяч рублей. Еще меньше фигуранты получили от 89-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны. Налетчик ударил ее ногой в спину, а когда пенсионерка упала, забрал ее сумку. Внутри оказался только пакет молока стоимостью 40 рублей.

Когда участников банды задержали, они дали признательные показания. Теперь уголовное дело в отношении обвиняемых 1998, 1996, 1992 и 1982 годов рождения отправилось в суд.

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