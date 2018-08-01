В Хабаровске четыре машины попали в аварию из-за автобуса

Вчера, 31 июля, в Хабаровске случилась авария, участниками которой стали четыре легковые машины и один автобус. Транспортные средства столкнулись на улице Тихоокеанской со стороны улицы Шелеста в сторону улицы Бондаря. Как выяснили представители правопорядка, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель общественного транспорта. Проверка показала, что на момент аварии он был трезв.