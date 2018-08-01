В Хабаровске четыре машины попали в аварию из-за автобуса
Водитель общественного транспорта не справился с управлением.
Водитель общественного транспорта не справился с управлением.
Вчера, 31 июля, в Хабаровске случилась авария, участниками которой стали четыре легковые машины и один автобус. Транспортные средства столкнулись на улице Тихоокеанской со стороны улицы Шелеста в сторону улицы Бондаря. Как выяснили представители правопорядка, виновником
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Хабаровскому краю, водитель общественного транспорта неправильно выбрал дистанцию и въехал в автомобиль Тоуота Viтz. Дальше по цепочке событий автобус столкнулся с Toyota Platz, Nissan Cube и Тоуота Visта Аrdео.
В аварии пострадала женщина, которая управляла автомобилем Тоуота Viтz. Пострадавшая жаловалась на боли вы шее поэтому ей понадобилась врачебная помощь. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.