Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Язык тела кошки
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
Черное море очистят от жилья
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король "заигрался" - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Бен Аффлек сбрил бороду и стал неузнаваем
Обнародована монограмма Меган Маркл и принца Гарри
Бывшая возлюбленная Табакова снялась обнаженной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Черное море очистят от жилья
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
06:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске четыре машины попали в аварию из-за автобуса

Водитель общественного транспорта не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 31 июля, в Хабаровске случилась авария, участниками которой стали четыре легковые машины и один автобус. Транспортные средства столкнулись на улице Тихоокеанской со стороны улицы Шелеста в сторону улицы Бондаря. Как выяснили представители правопорядка, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель общественного транспорта. Проверка показала, что на момент аварии он был трезв.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Хабаровскому краю, водитель общественного транспорта неправильно выбрал дистанцию и въехал в автомобиль Тоуота Viтz. Дальше по цепочке событий автобус столкнулся с Toyota Platz, Nissan Cube и Тоуота Visта Аrdео.

В аварии пострадала женщина, которая управляла автомобилем Тоуота Viтz. Пострадавшая жаловалась на боли вы шее поэтому ей понадобилась врачебная помощь. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Все новости региона
 Навка в бикини сделала головокружительное сальто с бортика лодки
42-летняя Тина Канделаки в мокром купальнике восхитила Инстаграм
В Африке погибли три российских журналиста
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Реформа и снижение аварийности сократили выплаты ОСАГО
ФАС отыскала картели в дагестанских горах
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь