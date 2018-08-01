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05:12 (мск), источник: Вести - Красноярск

Таксист избил клиента за отказ оплатить проезд

Остался без лица. В Красноярске таксист избил клиента после его отказа платить. Однако пассажир утверждает, что водитель завысил изначальную стоимость поездки в три раза. Кто виноват в инциденте?

Александра просит не показывать её лицо — боится за свою безопасность. Девушка рассказала, что накануне её парня избил водитель такси. «У него сильно опух левый глаз. Рассечена бровь. Глаз полностью в крови, кровь в зрачке. Контузия глаза первой степени», — говорит девушка.

Красноярец в ночном баре на встрече с бывшими одноклассниками. Через популярный сервис заказа такси «Максим» вызвал машину домой, диспетчер насчитала 150 рублей. Но около многоэтажки представитель частного извоза якобы потребовал полтысячи. По версии потерпевших, избиение клиента началось в конечной точке маршрута — около подъезда. Когда водитель понял, что пассажир не готов платить сверх обозначенного тарифа, набросился на него с кулаками. А затем вытащил нокаутированное тело из машины и нанёс несколько ударов ногами.

Однако сервис «Максим» сегодня выдвинул другую версию. «Когда водитель приехал на конечный адрес, пассажир отказался платить за поездку, у него не оказалось денег. Водитель связался с оператором и сообщил о ситуации. В это время в машине завязался конфликт, в ходе которого пассажир сзади набросился на водителя. Водитель утверждает, что не избивал мужчину, а только защищался», — пояснила специалист по связям с общественностью сервиса «Максим» Мария Пухова.

Пока боец отстранён от поездок. Сейчас проверку проводит полиция. К слову, в Красноярске скандалы и драки в такси не редкость. Чаще всего недопонимание возникает по ночам и после изрядной дозы алкоголя.

Роман РЫКОВ.

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