Таксист избил клиента за отказ оплатить проезд

Александра просит не показывать её лицо — боится за свою безопасность. Девушка рассказала, что накануне её парня избил водитель такси. «У него сильно опух левый глаз. Рассечена бровь. Глаз полностью в крови, кровь в зрачке. Контузия глаза первой степени», — говорит девушка.



Красноярец в ночном баре на встрече с бывшими одноклассниками. Через популярный сервис заказа такси «Максим» вызвал машину домой, диспетчер насчитала 150 рублей. Но около многоэтажки представитель частного извоза якобы потребовал полтысячи. По версии потерпевших, избиение клиента началось в конечной точке маршрута — около подъезда. Когда водитель понял, что пассажир не готов платить сверх обозначенного тарифа, набросился на него с кулаками. А затем вытащил нокаутированное тело из машины и нанёс несколько ударов ногами.



Однако сервис «Максим» сегодня выдвинул другую версию. «Когда водитель приехал на конечный адрес, пассажир отказался платить за поездку, у него не оказалось денег. Водитель связался с оператором и сообщил о ситуации. В это время в машине завязался конфликт, в ходе которого пассажир сзади набросился на водителя. Водитель утверждает, что не избивал мужчину, а только защищался», — пояснила специалист по связям с общественностью сервиса «Максим» Мария Пухова.



Пока боец отстранён от поездок. Сейчас проверку проводит полиция. К слову, в Красноярске скандалы и драки в такси не редкость. Чаще всего недопонимание возникает по ночам и после изрядной дозы алкоголя.



Роман РЫКОВ.