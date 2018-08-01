Жильцов 5-этажки в Зеленой Роще эвакуировали из-за угрозы обрушения

Как выяснилось, трещина появилась из-за того, что фасад задел каток, который укладывал асфальт рядом с домом. Но прибывшие на место спасатели не нашли в этом опасности для жизни и здоровья жильцов. Всех эвакуированных вернули в свои квартиры, хотя изначально для них планировали организовать пункты временного размещения.