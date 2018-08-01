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05:13 (мск), источник: НИА Красноярск

Жильцов 5-этажки в Зеленой Роще эвакуировали из-за угрозы обрушения

Накануне вечером, 31 июля, из 5-этажного общежития на Новгородской, 1 эвакуировали 120 человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник: НИА Красноярск

Жителей пришлось эвакуировать из-за того, что после проведения земельных работ по фасаду здания пошла трещина. Информацию подтвердили в КГКУ «Спасатель».

Как выяснилось, трещина появилась из-за того, что фасад задел каток, который укладывал асфальт рядом с домом. Но прибывшие на место спасатели не нашли в этом опасности для жизни и здоровья жильцов. Всех эвакуированных вернули в свои квартиры, хотя изначально для них планировали организовать пункты временного размещения.

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