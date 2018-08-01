Жильцов 5-этажки в Зеленой Роще эвакуировали из-за угрозы обрушения
Накануне вечером, 31 июля, из 5-этажного общежития на Новгородской, 1 эвакуировали 120 человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Накануне вечером, 31 июля, из 5-этажного общежития на Новгородской, 1 эвакуировали 120 человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Жителей пришлось эвакуировать
Как выяснилось, трещина появилась