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07:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

СК возбудил дело из-за отравления школьников в летнем лагере

Причина заболевания детей пока выясняются, сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

СК возбудил дело из-за отравления школьников в летнем лагере, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, днем 26 июля в одном из отрядов ребенок пожаловался вожатому на плохое самочувствие. После этого ухудшилось состояние еще нескольких школьников. Все были экстренно госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что дети отравились в лагере " Зеленая республика", инфекционное заболевание среди девяти детей и двоих взрослых, всего в лагере отдыхали 302 человека. .

В ближайшее время следователям предстоит установить причину распространения инфекции.

Расследование уголовного дела продолжается.

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