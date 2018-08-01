СК возбудил дело из-за отравления школьников в летнем лагере, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, днем 26 июля в одном из отрядов ребенок пожаловался вожатому на плохое самочувствие. После этого ухудшилось состояние еще нескольких школьников. Все были экстренно госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что дети отравились в лагере " Зеленая республика", инфекционное заболевание среди девяти детей и двоих взрослых, всего в лагере отдыхали 302 человека. .

В ближайшее время следователям предстоит установить причину распространения инфекции.