Три иностранца отправятся в колонию за избиение жителя Березников

Трое иностранцев отправятся в колонию за избиение до смерти 23-летнего жителя Березников.

Происшествие произошло в августе 2016 года в пансионате «Уральское раздолье» Усольского района. Как установили следователи, три гражданина среднеазиатского государства напали на 23-летнего березниковца. Злоумышленники сильно избили его. От полученных травм потерпевший скончался.

Больше года преступников разыскивали. Когда злоумышленников задержали, их поместили под стражу.

Как сообщает СКР по Пермскому краю, собранных следователями доказательств стало достаточно для признания мужчин виновными в причинении смертельных травм жителю города Березники из хулиганских побуждений.