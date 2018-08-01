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07:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске перекрыли движение на оживленной улице из-за аварии — на дорогу упал столб

Ранним утром машина протаранила опору наружного освещения.

Утро 1 августа у жителей Нефтяников началось с серьезного происшествия. Спозаранку на одной из оживленнейших улиц — проспекте Мира — произошла авария. Неподалеку от кинотеатра «Кристалл» (по стороне движения в сторону ДК имени Малунцева. — Прим. Авт.) машина на скорости врезалась в бетонный столб. Удар был такой силы, что тяжелая конструкция, как подкошенная, рухнула. Столб приземлился прямиком на проезжую часть.

Из-за инцидента движение по стороне улицы от КДЦ «Кристалл» в сторону ДК имени Малунцева перекрыли. На смежных улицах образовались заторы. Возобновится движение, как только столб уберут с дороги.

Информации о состоянии водителя и причинах аварии на данный момент информации нет.

По информации сайта «Комсомольская правда» в Омске, шофера госпитализировали с травмами. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

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