В Омске перекрыли движение на оживленной улице из-за аварии — на дорогу упал столб

Утро 1 августа у жителей Нефтяников началось с серьезного происшествия. Спозаранку на одной из оживленнейших улиц — проспекте Мира — произошла авария. Неподалеку от кинотеатра «Кристалл» (по стороне движения в сторону ДК имени Малунцева. — Прим. Авт.) машина на скорости врезалась в бетонный столб. Удар был такой силы, что тяжелая конструкция, как подкошенная, рухнула. Столб приземлился прямиком на проезжую часть.