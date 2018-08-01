20-летняя женщина, убившая циркового антрепренера, осуждена в Нижнем Новгороде. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.



Как было установлено следствием и судом, 23 декабря 2016 года вечером 31-летний уроженец Республики Мордовия после ссоры с гражданской женой проводил время в кафе с девушкой, с которой он ранее познакомился в социальных сетях. Некоторое время спустя они оказались в квартире у мужчины на улице Бурденко, где хозяин стал домогаться представительницы слабого пола. Тогда она схватила нож и нанесла потерпевшему смертельное ранение, после чего скрылась с места происшествия.



Девушке, ранее получившей условный срок за разбойное нападение, назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.



