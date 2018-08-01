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09:07 (мск), источник: Newsroom24.ru

20-летняя женщина, убившая циркового антрепренера, осуждена в Нижнем Новгороде

Преступление было совершено в декабре 2016 года.

20-летняя женщина, убившая циркового антрепренера, осуждена в Нижнем Новгороде. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Как было установлено следствием и судом, 23 декабря 2016 года вечером 31-летний уроженец Республики Мордовия после ссоры с гражданской женой проводил время в кафе с девушкой, с которой он ранее познакомился в социальных сетях. Некоторое время спустя они оказались в квартире у мужчины на улице Бурденко, где хозяин стал домогаться представительницы слабого пола. Тогда она схватила нож и нанесла потерпевшему смертельное ранение, после чего скрылась с места происшествия.

Девушке, ранее получившей условный срок за разбойное нападение, назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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