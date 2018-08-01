Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Светлана Иванова рассекретила пол второго ребенка
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
На Украине развесили баннеры, высмеивающие отдыхающих в Крыму
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
Календарь стрижек и ухода за волосами на август 2018 года
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне отдыхают в Сен-Тропе
Банды ветеранов Донбасса грабят фермеров: власти не против - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
09:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЦАР рассказали о нападавших на российских журналистов

Съемочную группу, собиравшую в Центральноафриканской Республике материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, перед убийством захватили примерно 10 человек.

Они говорили на арабском языке, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника города Сибю (Сибут) Марселина Йойо.

Он рассказал, что журналисты выехали из города около 7 вечера по местному времени. На них напали в 23 километрах от Сибю.

Силы безопасности советовали им не уезжать, потому что уже было темно. Их захватили около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски.
Марселин Йойо
чиновник города Сибю (Сибут)
Читайте также
Что известно об убитых в ЦАР российских журналистах

Ранее мэр Сибю Анри Дэпеле заявил, что в результате нападения на съемочную группу выжил водитель, который вез документалистов до места назначения. Он сообщил местным властям, что около полуночи на 31 июля их обстреляли из кустов в 23 километрах от города Сибю.

Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. В МИД России подтвердили, что убитыми оказались Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. В министерстве также рассказали, что российское посольство в ЦАР не было проинформировано о нахождении журналистов на территории страны.

Следите за развитием темы«В ЦАР убиты российские журналисты, снимавшие фильм о «ЧВК Вагнера»»
 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Россию наказали за Крымский мост
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Названы самые «больные» регионы России
Володин попросил фракции оценить работу Поклонской
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь