В ЦАР рассказали о нападавших на российских журналистов

Они говорили на арабском языке, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника города Сибю (Сибут) Марселина Йойо.
Он рассказал, что журналисты выехали из города около 7 вечера по местному времени. На них напали в 23 километрах от Сибю.
Силы безопасности советовали им не уезжать, потому что уже было темно. Их захватили около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски.
Марселин Йойочиновник города Сибю (Сибут)
Ранее мэр Сибю Анри Дэпеле заявил, что в результате нападения на съемочную группу выжил водитель, который вез документалистов до места назначения. Он сообщил местным властям, что около полуночи на 31 июля их обстреляли из кустов в 23 километрах от города Сибю.
Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. В МИД России подтвердили, что убитыми оказались Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. В министерстве также рассказали, что российское посольство в ЦАР не было проинформировано о нахождении журналистов на территории страны.