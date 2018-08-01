В ЦАР рассказали о нападавших на российских журналистов

Они говорили на арабском языке, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника города Сибю (Сибут) Марселина Йойо.

Он рассказал, что журналисты выехали из города около 7 вечера по местному времени. На них напали в 23 километрах от Сибю.

Силы безопасности советовали им не уезжать, потому что уже было темно. Их захватили около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски. Марселин Йойо чиновник города Сибю (Сибут)

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Ранее мэр Сибю Анри Дэпеле заявил, что в результате нападения на съемочную группу выжил водитель, который вез документалистов до места назначения. Он сообщил местным властям, что около полуночи на 31 июля их обстреляли из кустов в 23 километрах от города Сибю.