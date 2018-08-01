В Екатеринбурге загадочно исчезли трое друзей

В Екатеринбурге ищут трех местных жителей: 25-летнюю Елизавету Жучкову, 27-летнего Дениса Квашина и 31-летнего Михаила Фофанова. Молодые люди, отдыхавшие в выходные вместе, 28 июля вышли на улицу, с тех пор их никто не видел.

«В первой половине дня они находились дома по адресу переулок Волчанский, 6. Потом все вместе куда-то ушли. С того момента их никто не видел, телефоны не доступны. На работу они не вышли! Родители и близкие в панике», — рассказывает тетя одного из молодых людей Камилла Таирова.

Стоит отметить, что Елизавету дома ждет 5-летняя дочь.