В Сочи неизвестные вынесли из офиса банка «Первомайский» более 13 миллионов рублей
По предварительным данным, грабители воспользовались ключами сотрудника кредитной организации.
По предварительным данным, грабители воспользовались ключами сотрудника кредитной организации.
Крупная сумма украдена из отделения банка «Первомайский» в Сочи. Похитителей ищут.
«По предварительным данным, из отделения банка на улице Советской похищено более 13 млн рублей. Преступление совершено в выходные дни, когда кредитная организация не работала. В настоящее время по факту происшествия проводится необходимый комплекс
Он также отметил, что для проникновения в здание злоумышленник или злоумышленники, вероятнее всего, воспользовались ключами одного из сотрудников банка.
Банк «Первомайский» в ответе на запрос агентства сообщил, что произошедший инцидент на работу банка в целом не повлиял.
«Отделение банка в Сочи работает в штатном режиме, обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Денежные средства дополнительного офиса застрахованы. Делать