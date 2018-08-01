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09:38 (мск), источник: Югополис

В Сочи неизвестные вынесли из офиса банка «Первомайский» более 13 миллионов рублей

По предварительным данным, грабители воспользовались ключами сотрудника кредитной организации.

Источник: Югополис

Крупная сумма украдена из отделения банка «Первомайский» в Сочи. Похитителей ищут.

«По предварительным данным, из отделения банка на улице Советской похищено более 13 млн рублей. Преступление совершено в выходные дни, когда кредитная организация не работала. В настоящее время по факту происшествия проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — сказал собеседник агентства «Интерфакс-Юг».

Он также отметил, что для проникновения в здание злоумышленник или злоумышленники, вероятнее всего, воспользовались ключами одного из сотрудников банка.

Банк «Первомайский» в ответе на запрос агентства сообщил, что произошедший инцидент на работу банка в целом не повлиял.

«Отделение банка в Сочи работает в штатном режиме, обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме. Денежные средства дополнительного офиса застрахованы. Делать какие-либо заявления о возможных версиях преждевременно», — говорится в письме кредитной организации.

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