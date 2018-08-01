Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Черное море очистят от жилья
Подольскую без макияжа приняли за подростка
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
«Анжи» может сняться с РПЛ после 1 тура. У клуба снова нет денег
МЮ победил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов в США
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки
Зачем надо знать, сколько зарабатывает твой мужчина
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В ГИБДД назвали самый опасный день для пешеходов
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
10:37 (мск), источник: UzReport.news

В Мексике при взлете разбился пассажирский самолет

Самолет упал сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.

Источник: UzReport.news

Самолет Embraer E90, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение вскоре после взлета. Воздушное судно выполняло рейс из аэропорта «Хенераль Гвадалупе Виктория» в Мехико.

Читайте также
40 человек убиты в мексиканском штате за два дня

Сообщается, что в результате инцидента никто не погиб. Как пишут местные СМИ, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

По предварительным данным минздрава страны, ранения получили 85 человек, они доставлены в близлежащие больницы.

Самолет упал сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.

Причиной инцидента специалисты называют плохую погоду.

Все новости региона
 Смотреть вступительные экзамены в вузы можно онлайн и по ТВ
МВФ опубликовал заключительное заявление по итогам визита в Узбекистан
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
В ЦАР рассказали о напавших на российских журналистов
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
«Союзмультфильм» заключил с Успенским по «Простоквашино»
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой Певец проводит лето на курорте Форте-деи-Марми с 5-летней Арианной.  
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь