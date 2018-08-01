В Мексике при взлете разбился пассажирский самолет

Источник: UzReport.news

Самолет Embraer E90, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение вскоре после взлета. Воздушное судно выполняло рейс из аэропорта «Хенераль Гвадалупе Виктория» в Мехико.

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Сообщается, что в результате инцидента никто не погиб. Как пишут местные СМИ, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

По предварительным данным минздрава страны, ранения получили 85 человек, они доставлены в близлежащие больницы.

Самолет упал сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.