В Мексике при взлете разбился пассажирский самолет
Самолет упал сразу после отрыва от
Самолет упал сразу после отрыва от
Самолет Embraer E90, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение вскоре после взлета. Воздушное судно выполняло рейс из аэропорта «Хенераль Гвадалупе Виктория» в Мехико.
Сообщается, что в результате инцидента никто не погиб. Как пишут местные СМИ, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.
По предварительным данным минздрава страны, ранения получили 85 человек, они доставлены в близлежащие больницы.
Самолет упал сразу после отрыва от
Причиной инцидента специалисты называют плохую погоду.