Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева пошла на новое «предательство» - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
7 фотосессий беременных, которые вас удивят
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Обнародована монограмма Меган Маркл и принца Гарри
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король "заигрался" - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
Валерий Карпин выдал замуж старшую дочь
Бывшая возлюбленная Табакова снялась обнаженной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Большая пробка и надолго: новосибирец врезался в скорую и создал затор на дороге

Медикам пришлось вызывать вторую машину, чтобы передать пациента.

Движение в сторону Бердска сейчас затруднено для автомобилей. А всему виной столкновение, которое произошло между универсалом Honda Partner и скорой помощью, сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, скорая ехала с пациентом с включенным маячком, но довезти до больницы его не смогли. Водитель универсала начала разворот на перекрестке у Мелькомбината и столкнулся с ГАЗелью.

Пациента забрала вторая машина с медиками. К счастью, никто из людей из-за происшествия не пострадал.

Сейчас на улице Большевистской в районе «Речного вокзала» и до Мелькомбината движение в сторону Бердска очень медленное.

Это не первое ДТП за прошедшие сутки в нашей области. В Маслянинском районе пьяный водитель на внедорожнике вылетел в кювет, и это закончилось трагедией и уголовным делом.

Все новости региона
 Навка в бикини сделала головокружительное сальто с бортика лодки
42-летняя Тина Канделаки в мокром купальнике восхитила Инстаграм
В Африке погибли три российских журналиста
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
Володин попросил фракции оценить работу Поклонской
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь