Большая пробка и надолго: новосибирец врезался в скорую и создал затор на дороге
Медикам пришлось вызывать вторую машину, чтобы передать пациента.
Медикам пришлось вызывать вторую машину, чтобы передать пациента.
Движение в сторону Бердска сейчас затруднено для автомобилей. А всему виной столкновение, которое произошло между универсалом Honda Partner и скорой помощью, сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
По словам очевидцев, скорая ехала с пациентом с включенным маячком, но довезти до больницы его не смогли. Водитель универсала начала разворот на перекрестке у Мелькомбината и столкнулся с ГАЗелью.
Пациента забрала вторая машина с медиками. К счастью, никто из людей
Сейчас на улице Большевистской в районе «Речного вокзала» и до Мелькомбината движение в сторону Бердска очень медленное.
Это не первое ДТП за прошедшие сутки в нашей области. В Маслянинском районе пьяный водитель на внедорожнике вылетел в кювет, и это закончилось трагедией и уголовным делом.