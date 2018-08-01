Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Ворчливая мать спасла жизнь сыну, увидев его фото в автокресле
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Обнародована монограмма Меган Маркл и принца Гарри
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Малиновская обнажилась на снимке - фото
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Бен Аффлек сбрил бороду и стал неузнаваем
Обнародована монограмма Меган Маркл и принца Гарри
Бывшая возлюбленная Табакова снялась обнаженной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе отыскали трехлетнюю пропавшую девочку

Малышка ушла из дома вечером.

В столице Башкирии живой и здоровой отыскали трехлетнюю девочку. Ее родители вчера обратились к волонтерам и сообщили, что в 21:15 обнаружили пропажи дочери. Вероятно, малышка заигралась во дворе с друзьями.

На ее поиски были брошены все силы, планировалось организовать прочес местности. Однако позже позвонили родители девочки и сообщили, что она нашлась. При каких обстоятельствах — пока неизвестно.

Все новости региона
 Навка в бикини сделала головокружительное сальто с бортика лодки
42-летняя Тина Канделаки в мокром купальнике восхитила Инстаграм
В Африке погибли три российских журналиста
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
Володин попросил фракции оценить работу Поклонской
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь