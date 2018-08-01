В Уфе отыскали трехлетнюю пропавшую девочку

В столице Башкирии живой и здоровой отыскали трехлетнюю девочку. Ее родители вчера обратились к волонтерам и сообщили, что в 21:15 обнаружили пропажи дочери. Вероятно, малышка заигралась во дворе с друзьями.

На ее поиски были брошены все силы, планировалось организовать прочес местности. Однако позже позвонили родители девочки и сообщили, что она нашлась. При каких обстоятельствах — пока неизвестно.