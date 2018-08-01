Соседская сигарета уничтожила балкон на 2 этаже многоквартирного дома в Магнитогорске

В Магнитогорске устанавливаются обстоятельства возгорания на балконе второго этажа одной из квартир дома на улице Индустриальная, 16 — пожар начался около шести часов утра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» ос ссылкой на пресс-службу ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области».

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем посторонних лиц: предположительно на балкон упал окурок с одного из верхних этажей.

В результате пожара загорелись и были уничтожены огнем вещи, балконный блок.